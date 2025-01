Stanno circolando diverse indiscrezioni riguardo i prossimi Galaxy S25 di Samsung. In particolare, alcune recenti voci fanno riferimento alle fotocamere dei nuovi smartphone. Quest’ultime promettono importanti innovazioni nel campo della fotografia mobile. Secondo fonti molto affidabili, la qualità generale degli scatti dei nuovi dispositivi verrà migliorata. Con un ampio focus su nuove funzionalità e modalità avanzate.

Samsung Galaxy S25: dettagli sulla fotografia

Uno delle novità più interessanti riguarda la variante Ultra. Quest’ultimo, secondo le informazioni trapelate, registrerà a risoluzione ancora più alta. Non sono stati forniti dettagli precisi su come ciò avverrà, ma si ipotizza che il dispositivo possa sfruttare tutta l’area del sensore. Superando il limite della parte centrale che caratterizzava i modelli precedenti. Una novità assoluta sarà l’introduzione della funzione Audio Eraser. Quest’ultima sfrutterà l’intelligenza artificiale per rimuovere rumori indesiderati dalle registrazioni video.

Anche il comparto fotografico ultra-grandangolare vedrà un notevole miglioramento. Con una qualità delle immagini che dovrebbe essere “quadruplicata” rispetto ai modelli precedenti. Ciò probabilmente si tradurrà in una risoluzione più alta. Con il passaggio dai 12 MP a ben 50 MP. Offrendo così immagini più dettagliate e precise. Samsung sembra aver concentrato i suoi sforzi anche sulla modalità macro. Una funzione che sarà ulteriormente affinata per restituire scatti più convincenti.

Un altro punto di forza dei nuovi Galaxy S25 sarà la citata intelligenza artificiale. Secondo le indiscrezioni, l’AI dovrebbe migliorare la resa cromatica e la gestione della luce con una precisione superiore al 40%. Permettendo così agli utenti di ottenere foto e video più realistici e bilanciati. Un altro vantaggio significativo sarà la fluidità nei passaggi tra le diverse fotocamere. Ciò avverrà, probabilmente, grazie al potente ISP (Image Signal Processor) del nuovo chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

È importante sottolineare che si tratta di indiscrezioni. Per avere conferme riguardo suddetti dettagli, non resta che attendere il lancio ufficiale del 22 gennaio.