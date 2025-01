Se siete interessati a sottoscrivere una nuova promozione sul vostro numero di smartphone, un operatore che sicuramente può fare il caso vostro e rappresentato da Kena mobile, quest’ultimo infatti ogni mese lancia nuove promozioni che possono soddisfare le esigenze dei consumatori con tantissime possibilità variegate e strutturate in modo da definire incontro alle necessità di tutti quanti.

Il catalogo di offerte del provider vestito di giallo infatti era ricco di tante opzioni nel momento che quest’ultimo si impegna a offrire una vasta scelta a chi dà un’occhiata al catalogo di offerte, gli elementi che saltano subito all’occhio sono i tantissimi giga di Internet offerti ad un prezzo decisamente competitivo, se dunque stavate cercando qualcosa di nuovo a costi davvero ottimi il provider in questione è quello che fa per voi, veniamo insieme una nuova promozione pubblicata da poco sul suo sito ufficiale.

Tanti giga a basso prezzo

La promozione di cui vi parliamo oggi vi offrirà a 5,99 € al mese 100 giga di traffico dati in 4G che aumentano a 200 se decidete di attivare il servizio di auto ricarica, come se non bastasse sono presenti i minuti illimitati verso tutti e 100 SMS verso tutti.

La promozione in questione poi gode di un piccolo bonus offerto direttamente dall’operatore, infatti una volta effettuata l’attivazione il primo rinnovo della promozione sarà offerto dall’operatore e non dovrete pagare assolutamente nulla, quindi una volta pagato il primo mese all’attivazione dell’offerta dovrete pagare nuovamente a partire dal terzo mese, ciò ovviamente rappresenta un risparmio non indifferente.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è semplicemente recarvi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico e procedere con l’attivazione online in pochi semplici passi per poi ricevere la SIM fisica direttamente a casa vostra senza nessun tipo di costo aggiuntivo, si tratta sicuramente di una promozione pensata per coloro che vogliono navigare senza nessun tipo di preoccupazione.