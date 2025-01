OnePlus 13 è il top di gamma del momento, uno smartphone che riesce a catturare l’attenzione di consumatori con una serie di specifiche tecniche di alto livello, e la possibilità comunque di mettere le mani su prestazioni che vanno ben oltre le più rosee aspettative, nonostante si parli di un device dal costo di circa 1000 euro. Ciò che sorprende non è tanto la sua qualità, quanto la possibilità di acquistarlo già a prezzo scontato su Amazon stessa.

La variante di cui potete fruire in questi giorni prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, le sue dimensioni sono di 162,9 x 76,5 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 210 grammi. Lo smartphone integra processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite di ultima generazione, octa-core con frequenza di clock che si estende fino a 4,32GHz, che viene accoppiato con GPU Adreno 830, ed una configurazione, descritta poco sopra, che però non risulta essere espandibile con microSD.

OnePlus 13: la promozione Amazon è pazzesca

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare un nuovo smartphone, in quanto in questi giorni su Amazon potete approfittare a tutti gli effetti di un’occasione pressoché unica, la promozione applicata su OnePlus 13 prevede uno sconto di 150 euro sul listino iniziale di 1159 euro, portando in questo modo la spesa a 1053,61 euro (disponibile a questo link). A prima vista potrebbe apparire come una riduzione iniqua ed irrisoria, ma dovete comunque considerare che parliamo di un prodotto estremamente recente, tanto da essere stato presentato giusto qualche settimana fa.

Il display è da 6,82 pollici di diagonale, un bellissimo LTPO AMOLED con refresh rate a a 120Hz, che raggiunge risoluzione di 1440 x 3168 pixel, e soprattutto 510 ppi. Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore, da 3 sensori tutti da 50 megapixel.