L’ultimo sconto applicato da Amazon sull’acquisto di Realme Note 50 è molto interessante, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone anche a meno di 100 euro, rappresentando a tutti gli effetti uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora.

Il dispositivo in questione presenta un display LCD da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione 720 x 1600 pixel, oltre ad una densità di 260 ppi, che viene impreziosita dalla possibilità comunque di raggiungere un refresh rate anche a 90Hz. Il tutto viene mosso da processore Unisoc, octa-core con frequenza di clock a 1,8Ghz, che viene a sua volta accoppiato con GPU Mali-G57, con alle spalle una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2TB).

Realme Note 50: uno sconto imperdibile solo oggi su Amazon

Il prezzo di vendita di Realme Note 50 non potrebbe essere inferiore, infatti la spesa che oggi l’utente si ritrova costretto a sostenere per il suo acquisto è pari a soli 82,99 euro, in questo modo sarà possibile riceverlo gratuitamente presso il proprio domicilio, con consegna in tempi molto brevi e soprattutto garanzia di 24 mesi, con no brand, ovvero aggiornamenti rilasciati in “tempo reale” direttamente dal produttore. Collegatevi a questo link per acquistarlo.

Tutti gli utenti che lo vogliono acquistare, devono comunque prestare attenzione anche al comparto fotografico, poiché nella parte posteriore del dispositivo si possono trovare due sensori differenti tra loro: principale da 13 megapixel ed un effetto bokeh da 1 megapixel. L’angolo di ripresa, essendo assente l’ultragrandangolare, è di soli 80,1 gradi, con immagini che vengono scattate al massimo a 4163 x 3122 pixel, apertura F2.2, mentre nella parte anteriore è presente un singolo sensore, con apertura F2.2 e 5 megapixel, per riuscire ugualmente a realizzare immagini di qualità.