Un pericolo che ogni giorno mette a repentaglio la sicurezza di migliaia di utenti è rappresentato senza dubbio dalle truffe online, questa tipologia di attacco infatti colpisce costantemente e non va mai in vacanza dal momento che i truffatori cercano ogni giorno nuove prede per poter massimizzare i loro profitti, questi ultimi infatti inviano senza sosta comunicazioni fasulle per indurre in errore concludenti poco esperti che non sono in grado di riconoscere il pericolo.

Da un po’ di settimane, come se non bastasse i truffatori hanno cambiato mezzo di diffusione e hanno iniziato a sfruttare come canale di comunicazione per le loro truffe il noto social di messaggistica istantanea WhatsApp, ciò è legato al fatto che quest’ultimo consente di intercettare una platea di potenziali vittime molto più ampia rispetto agli altri canali comunicativi, L’unica cosa ad essere rimasta invariata e l’obiettivo di queste truffe, ovvero appropriarsi di dati sensibili della vittima da poter utilizzare per altri reati, come ad esempio svuotarle il conto corrente.

Tale truffa anche in Italia

Questa tipologia di truffa purtroppo è arrivata anche in Italia, molti utenti infatti ci stanno segnalando l’arrivo su WhatsApp di strani messaggi accomunati da alcuni elementi, nello specifico si tratta di richieste di tempo che arrivano da un numero sconosciuto non presente nella nostra lista contatti e con il quale non condividiamo nessun tipo di gruppo, Tale numero per l’appunto presenta un prefisso abbastanza strano e arriva da un paese decisamente inaspettato, nel caso doveste notare la presenza di tutti questi elementi, la cosa migliore da fare e non rispondere è bloccare immediatamente l’utente che ha preso contatto con voi per evitare che continui a cercare un feedback da parte vostra, ovviamente cercate di restare sempre informati sui nuovi metodi di truffa che circolano in rete per poterli riconoscere con maggiore facilità.