Mazda 6e: l’elettrica premium rivoluzionerà la mobilità in Europa

La Mazda 6e segna un importante passo avanti per il brande Made in Japan nel settore delle auto elettriche. Dettagli come i fari LED sottili e lo spoiler retrattile aggiungono un tocco di modernità. Il bagagliaio da 330 litri si espande a 1.074 litri, garantendo versatilità. Un frunk anteriore da 70 litri completa le soluzioni di carico. Con cerchi aerodinamici da 19 pollici e otto colori metallizzati, la personalizzazione è assicurata. Ma cosa rende davvero speciale questo modello? È il connubio tra estetica e funzionalità, concepito per chi cerca eleganza senza rinunciare alla praticità. Con le sue dimensioni generose (4.921 mm di lunghezza) e il passo di 2.895 mm, offre spazio e comfort senza compromettere la sportività. Le linee esterne riflettono la filosofia “Kodo: Soul of Motion”, con un frontale aggressivo e un retro raffinato.

Specifiche della nuova elettrica Mazda

Gli interni della Mazda 6e incarnano la cura del dettaglio. Due allestimenti, Takumi e Takumi Plus, offrono materiali di alta qualità. Il touchscreen da 14,6 pollici domina la plancia, supportato da un quadro strumenti digitale e un innovativo Head-Up Display a realtà aumentata. Ogni informazione è a portata di sguardo, migliorando l’esperienza di guida. Le due motorizzazioni disponibili per la vettura elettrica Mazda soddisfano poi ogni esigenza. La versione standard, con un motore da 258 CV e batteria da 68,8 kWh, offre 479 km di autonomia WLTP e tempi di ricarica rapidi. Chi desidera più autonomia può optare per la variante Long Range, che raggiunge 552 km grazie a una batteria NMC da 80 kWh. Questa versione però sacrifica la velocità di ricarica in corrente continua, fermandosi a 95 kW.

Mazda ha integrato nella 6e una dotazione ADAS avanzata, come l’assistenza al mantenimento di corsia e il riconoscimento dei segnali stradali. La sicurezza non è mai stata così intelligente. Questa berlina elettrica porterà successo per l’azienda? Sarà il modello che conquisterà il cuore degli europei? L’estate 2025 sarà il momento della verità. La Mazda 6e è ora a pronta a sfidare tutti.