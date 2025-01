Ormai da giorni si parla degli incendi che stanno devastando alcune zone di Los Angeles. Incendi devastanti che hanno raso al suolo alcune importanti aree residenziali. Secondo quanto diffuso, nelle scorse ore è stato inviato erroneamente un messaggio con cui si invitavano alcuni abitanti ad abbandonare le abitazioni.

Il messaggio, inviato dalle autorità di Los Angeles, ha riguardato un totale di ben 10 milioni di abitanti residenti nella contea. Non a caso, però, il messaggio non era destinato a tutti bensì agli abitanti residenti esclusivamente nelle zone di Calabasas e Agoura Hills. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla questione.

Incendi Los Angeles: inviata una notifica errata

Incendi che da giorni continuano a devastare importanti aree residenziali di Los Angeles. Una notizia che, appena diffusa, ha iniziato a sconvolgere tutti. A suscitare polemica oggi è l’invio di un messaggio da parte delle autorità del luogo ad un totale di 10 milioni di abitanti. Un avviso che aveva l’obiettivo di invitare i cittadini ad abbandonare le proprie abitazioni a causa degli incendi che continuano ormai da giorni a distruggere la California.

L’avviso, infatti, non è stato inviato solamente ai diretti interessati, ovvero ai residenti delle zone di Calabasas e Agoura Hills. In seguito all’accaduto, è stato spiegato, tramite post su X, che l’invio del messaggio all’intera popolazione anziché agli solamente agli interessati è conseguenza di un errore tecnico. Errore di natura tecnica che ha purtroppo creato caos e confusione tra i milioni di residenti che hanno ricevuto l’avviso di evacuazione.

La situazione è ancora del tutto complicata e molti abitanti sono anche impossibilitati a lavorare di danni subiti alle abitazioni o per conseguenti interruzioni di corrente. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti, nella speranza che la situazione possa migliorare al fine di offrire ai residenti un’adeguata sicurezza.