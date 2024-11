Fa il suo debutto ufficiale in occasione del Salone dell’auto di Los Angeles una delle nuove vetture della casa automobilistica KIA. Stiamo parlando della KIA EV9 GT. Non a caso, si tratta di una versione ulteriormente più sportiva del suo maxi SUV elettrico. Quel che sappiamo, finora, sono solamente alcuni dettagli in merito al nuovo veicolo del costruttore giapponese.

Secondo quanto diffuso, dovremo ancora attendere un po’ per conoscere gli altri dettagli e importanti caratteristiche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo le novità che il costruttore giapponese KIA ha diffuso fino a questo momento.

KIA EV9 GT: ecco i dettagli diffusi finora

La casa automobilistica KIA è ben conosciuta poiché nel corso degli anni ha sempre portato sul mercato modelli con prestazioni eccellenti e un design ricercato. Per quanto riguarda la KIA EV9 GT, che ha fatto il suo debutto ufficiale in occasione del Salone dell’auto di Los Angeles, si presenta con alcune caratteristiche del tutto importanti.

Come anticipato, finora, i dettagli diffusi sono pochi ma quel che sappiamo ci consente di avere già un’idea piuttosto chiara. Il modello in questione si caratterizza grazie alla presenza un doppio motore elettrico da oltre 500 CV. Non a caso, una soluzione che consente al veicolo di offrire prestazioni elevate e un’esperienza di guida più che ottimale.

Per quanto riguarda il design, KIA EV9 GT non passa certamente inosservato. Ci troviamo infatti davanti ad un veicolo con un look del tutto aggressivo e grintoso. La presenza dei cerchi in lega da 21 pollici consente anche di vedere la presenza dell’impianto frenante. Non manca sull’EV9 GT del costruttore giapponese una serie di finiture specifiche che contraddistinguono i tratti tipici del brand.

Come accennato, il modello dispone di due motori elettrici, con trazione integrale, con un’unità da 160 kW e una da 270 kW. Secondo quanto dichiarato dal costruttore, il veicolo dispone di una potenza complessiva di 508 CV. E’ importante ricordare, al proposito, che con l’omologazione potrebbero essere modificate alcune specifiche tecniche.

All’interno non mancano dettagli che rendono migliore l’esperienza a bordo per i passeggeri. Presenti sedili sportivi rivestiti in Alcantara e un nuovo volante ideato appositamente per il modello EV9 GT. Al momento, si parla di un arrivo su strada nella seconda metà del 2025.