Sembra che il CES di Las Vegas non finisca di offrirci novità, l’azienda Taiwanese Qualcomm ha infatti preannunciato l’arrivo di una nuova linea che andrà a completare la sua gamma di processori Snapdragon X, si tratta di una fascia medio bassa che consentirà agli utenti di accedere a tutto il mondo dell’intelligenza artificiale presente nei dispositivi Windows On Arm senza spendere cifre esageratamente elevate, che invece sono richieste per i modelli di fascia più alta.

IA per tutti

Nello specifico, questa fascia di processori andrà a costituire la fascia medio bassa del mercato e avrà come fondamento il garantire i 45 TOPS di potenza della NPU per tutti i programmi che sfruttano l’intelligenza artificiale, Per il resto, invece, la piattaforma in questione godrà di un processore Oryon a 3 GHz il quale offrirà delle prestazioni adatte ai lavori di tutti i giorni senza eccellere in un campo specifico con prestazioni super, ciò ovviamente garantirà una fluidità davvero importante con consumi decisamente ridotti, punto veramente di forza di questa categoria.

Ovviamente la strategia dell’azienda è abbastanza evidente, una volta archiviata la pratica appartenente alla fascia di gamma del mercato si sta impegnando per rifornire anche la fascia mainstream dal momento che quest’ultima nonostante sia costituita da elementi dal prezzo inferiore allo stesso tempo annovera la fetta più grossa del mercato dal momento che la maggior parte degli utenti appartiene a quest’ultima, dunque lasciarla senza nessun tipo di prodotto sarebbe stato altamente controproducente per i piani economici dell’azienda che invece mira ad espandersi ad ogni settore ed è dunque che ha deciso di offrire le proprie tecnologie anche in questo ambito.

Non rimane dunque che attendere per vedere come si comporteranno i dispositivi con questo processore, secondo l’indiscrezioni il prezzo dovrebbe attestarsi attorno ai 600 € con piccole oscillazioni di mercato in mercato per vari motivi specifici.