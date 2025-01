La promozione che Amazon ha deciso di attivare direttamente su una delle migliori smart TV in circolazione vi lascerà a tutti gli effetti a bocca aperta, trattasi di un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, ma prima facciamo un passo indietro: il modello di cui vi parliamo è realizzato direttamente da Panasonic, precisamente è la 32S55AEZ, una smart TV che appartiene alla serie S55.

I più attenti e conoscitori delle nomenclature avranno già capito è un televisore con pannello da 32 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD, e più precisamente presenta sistema operativo Fire TV. Quest’ultimo è realizzato da Amazon, può essere considerato come il valido concorrente della Google TV, con possibilità di installare tutte le applicazioni di streaming classiche, tra cui appunto Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e similari.

Amazon fa un regalo a tutti con questa smart TV

La promozione che Amazon ha in serbo per gli utenti va a toccare un prodotto divenuto essenziale nelle case di milioni di consumatori, la smart TV, il modello di Panasonic viene proposto con un risparmio notevole anche sul prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni (che era stato di 340,62 euro). La spesa che oggi sarà necessario sostenere per il suo acquisto è di 319 euro, con consegna a domicilio in tempi decisamente brevi. Ordinatela direttamente al seguente link.

Dimensionalmente il prodotto può facilmente essere posizionato ovunque si desideri, essendo relativamente piccolo e trasportabile, in pratica raggiunge 728 x 475 x 185 millimetri di spessore, il tutto considerando anche la base di appoggio, la quale viene posizionata esattamente al centro del televisore, e lo innalza leggermente dalla superficie stessa. I materiali utilizzati, nonostante il prezzo basso, sono comunque di ottima qualità generale.