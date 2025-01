Ogni giorno quando utilizzate la vostra connessione a Internet e i vostri social network, purtroppo vi esponete a un pericolo costante che affligge tutti gli utenti dall’alba di Internet, stiamo parlando delle truffe online, si tratta infatti di una tipologia di attacco che colpisce tutti senza fare distinzioni e che cerca costantemente di estorcere da dati sensibili alle vittime con l’obiettivo da parte dei truffatori di utilizzarli a proprio vantaggio per derubare le vittime direttamente dal conto corrente oppure rubare la loro identità e sfruttarla a proprio vantaggio.

Questa tipologia di truffa si sta largamente diffondendo in tutto il mondo e purtroppo anche in Italia, sono tantissime infatti le segnalazioni da parte degli utenti di strani messaggi o avvisi dietro i quali in realtà si cela una truffa, recentemente come se non bastasse i truffatori hanno esordito anche su WhatsApp, iniziando ad utilizzare il noto social di messaggistica come mezzo di comunicazione per contattare le loro vittime designate, in tal modo hanno infatti incrementato in modo importante le loro possibilità di successo, arrivando a colpire potenzialmente chiunque.

Molti utenti anche in Italia ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi all’interno della loro casella WhatsApp che ovviamente fanno scattare l’allarme, vediamo insieme i dettagli per non cascarci.

Il messaggio truffa

Il messaggio che molti utenti stanno ricevendo prende forma di una banale richiesta di attenzione per poter parlare, il contatto che sta scrivendo a molti utenti arriva direttamente da un numero non presente nella rubrica e con il quale non si condivide nessun gruppo, a destare sospetto e anche la presenza di un prefisso decisamente poco comune unito ad un paese di provenienza altrettanto inaspettato, se anche voi doveste ricevere un messaggio di questo genere e riscontrate tutti questi elementi il consiglio che vediamo è quello di bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato dal momento che siete davanti ad una truffa al 100%, dunque è meglio non correre i rischi e correre subito ai ripari, ovviamente non rispondete ed evitate di dichiarare qualsiasi informazione riguardo la vostra persona.