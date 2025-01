Le cuffie wireless, o meglio definite TWS (true wireless), sono tra le più richieste dell’intero mercato, trattasi di un prodotto apprezzatissimo dal pubblico per la sua possibilità di utilizzo in mobilità, oltre che naturalmente alla semplicità di connessione e compatibilità con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Tra i tanti modelli a disposizione del pubblico apprezziamo la presenza di Samsung Galaxy Buds FE, capaci di rappresentare il giusto compromesso tra qualità e prezzo.

Lanciate sul mercato nel corso del 2023, sono, come era lecito immaginarsi dopo le parole del paragrafo precedente, sono perfettamente compatibili con un qualsiasi sistema operativo, infatti è possibile godere appieno delle loro funzioni sia nel caso si abbia tra le mani un iPhone, che un qualsiasi smartphone Android. Sono disponibili sul mercato in due colorazioni differenti (graphite e bianca), con controlli touch (assenti pulsanti fisici direttamente sulla superficie), e 3 microfoni che permettono di gestire senza problemi le chiamate.

Samsung Galaxy Buds FE: lo sconto Amazon è da pazzi

La spesa di listino che l’utente, di base, dovrebbe effettuare per il suo acquisto è di circa 199 euro, un investimento che complessivamente non è troppo elevato per la singola qualità del prodotto stesso, ma che Amazon ha deciso di abbassare di molto, così da facilitare la vita di ogni singolo consumatore, poiché al giorno d’oggi è previsto uno sconto del 46%, per arrivare così a spendere solamente 59,28 euro. Effettuate l’ordine qui.

Tra le caratteristiche che lo contraddistinguono dalla massa troviamo la cancellazione attiva del rumore, comunemente chiamata ANC, il che permette di isolare perfettamente il soggetto dall’ambiente circostante, così da garantire la totale privacy e la possibilità di ascoltare musica di qualità, senza ingerenze di alcun tipo. Il fit è ergonomico, infatti le cuffiette si possono indossare anche per un lungo periodo, senza rischiare di perderle o arrecare particolare fastidio.