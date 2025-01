Con il termine delle festività natalizie, dal 9 gennaio 2025 WindTre ha interrotto la disponibilità della promozione GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay. Dopo di che ha rilanciato nei suoi negozi l’offerta GO150 LimitedEdition 5GEasyPay. Questa versione, già nota al pubblico, mantiene inalterati i servizi principali. Essa infatti prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 150Giga di traffico dati in 5G, tutto al costo mensile di 9,99€.

Velocità in 5G e vantaggi aggiuntivi: perché scegliere WindTre

Rispetto alla versione natalizia, che offriva il costo di attivazione gratuito, la nuova GO 150 Limited Edition prevede una spesa iniziale di 9,99€. Un compromesso più vantaggioso rispetto ai 49,99€ previsti di norma. Tale offerta è attivabile esclusivamente su una nuova SIM ricaricabile, accompagnata dalla richiesta di portabilità del proprio numero (MNP) da un altro operatore. La modalità di pagamento obbligatoria è Easy Pay. La quale richiede un sistema automatico come carta di credito, conto bancario o carte prepagate abilitate.

Il punto di forza di questa promo è la connessione alla rete 5G di WindTre. Essa infatti garantisce una velocità massima stimata di 2Gbps in download e 200Mbps in upload. In base ovviamente all’area geografica in cui ci si trova e il tipo di dispositivo utilizzato. La copertura 5G dell’operatore supera attualmente il 97% della popolazione italiana. Di pari passo a tutto ciò prosegue il processo di dismissione del 3G. Servizio che verrà completamente eliminato entro la fine del 2025, lasciando spazio a una rete 4G e 5G più performante.

Oltre alla connettività, WindTre include sulle nuove SIM il piano tariffario New Basic, gratuito per chi attiva un’offerta come la GO 150 Limited Edition. Sono inoltre compresi il servizio “Ti Ho Cercato” e la segreteria telefonica gratuita, sia in Italia che nell’Unione Europea. Per i clienti interessati, l’offerta è compatibile con la promo convergenza Luce & Gas. Essa consente di ottenere giga illimitati, e la rateizzazione di uno smartphone tramite Telefono Incluso.

Per chi si trova all’estero, invece, io gestore permette di utilizzare minuti e SMS come in Italia, ma il traffico dati è soggetto a un limite mensile. In caso di extrasoglia, si applicano costi pari a 0,1549 centesimi per MB, scalati al singolo KB. In più, con WindTre si può usufruire senza costi aggiuntivi di tecnologie avanzate come VoLTE e Wi-Fi Calling, disponibili su dispositivi compatibili.