Jaecoo 7 PHEV: la nuova frontiera della mobilità ibrida

Il modello Jaecoo 7 Plug-in Hybrid debutta in Europa con soluzioni innovative per la mobilità sostenibile. Equipaggiato con il Super Hybrid System (SHS), garantisce prestazioni eccezionali unite a un’elevata efficienza energetica. Questo SUV combina una doppia modalità di guida HEV + EV, offrendo flessibilità e adattabilità sia per i viaggi lunghi che per i tragitti urbani.

Il cuore del Jaecoo 7 è un potente motore 1.5 TDGI, in grado di erogare una coppia di 525 Nm. Questa tecnologia consente accelerazioni rapide e prestazioni fluide anche a velocità elevate. Grazie al sistema SHS, il veicolo raggiunge un’autonomia complessiva di 1.200 km secondo gli standard WLTP. E se la batteria si scarica? Nessun problema. Con un consumo di 5,99 l/100 km WLTP in modalità di mantenimento della carica, il Jaecoo 7 dimostra efficienza anche in modalità benzina. Test internazionali hanno riportato consumi reali fino a 3,3 l/100 km, un risultato sorprendente per un SUV di questa categoria.

Elettrico in città, ibrido per viaggiare: la versatilità del modello Jaecoo

Come si comporta in città? Il sistema Super Electric Hybrid DHT offre un’esperienza di guida elettrica pura, con accelerazioni lineari e decelerazioni senza contraccolpi. In modalità completamente elettrica, il Jaecoo 7 PHEV garantisce fino a 90 km di autonomia WLTP, estesi a 125,2 km nei test reali. Perfetto per gli spostamenti quotidiani senza la necessità di ricariche frequenti. Il SUV integra poi avanzati sistemi di assistenza alla guida per protezione e comfort su ogni percorso.

Perché scegliere un PHEV? Oltre all’autonomia elettrica, il Jaecoo 7 eccelle nei consumi e nella versatilità. La sua doppia anima permette di affrontare lunghe distanze senza rinunciare al comfort e alla sostenibilità. Il design della trasmissione a variazione continua rende ogni viaggio fluido e senza scossoni. Con il Jaecoo 7 Plug-in Hybrid, non è necessario scegliere tra prestazioni e sostenibilità. Questo SUV rappresenta una soluzione completa per chi cerca un mezzo affidabile, rispettoso dell’ambiente e conveniente nel consumo. È il futuro della mobilità ibrida già disponibile oggi!