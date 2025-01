Samsung è pronta a stravolgere il settore dei dispositivi mobili. Ciò grazie all’imminente lancio della serie Galaxy S25. Tra le novità più rilevanti, spicca la conferma della collaborazione esclusiva con Qualcomm. Quest’ultima fornirà il nuovo processore Snapdragon 8 Elite per tutta la gamma S25. Tale chip di ultima generazione promette prestazioni eccezionali. Grazie a una versione ottimizzata per l’azienda sudcoreana. Ovvero “Snapdragon 8 Elite for Galaxy”. Caratterizzata da un overclock pensato per sfruttare al massimo le potenzialità hardware dei nuovi dispositivi.

Sui Galaxy S25 ci sarà Snapdragon versione speciale

Le indiscrezioni suggeriscono che Samsung abbia scelto di abbandonare i propri processori Exynos per tale generazione. Puntando tutto sulla potenza e l’efficienza dei chip Snapdragon. Tale decisione sarebbe motivata dalle difficoltà produttive riscontrate con gli Exynos. Quest’ultimi non sono riusciti a garantire prestazioni e volumi di produzione competitivi rispetto alla tecnologia sviluppata da Qualcomm.

La nuova serie si articolerà in diverse varianti. I modelli Galaxy S25 e S25+ condivideranno gran parte delle specifiche tecniche. Differenziandosi per dimensioni dello schermo e capacità della batteria. Mentre il Galaxy S25 Ultra avrà un design rimodernato. Con angoli più arrotondati, cornici sottilissime e il supporto alla S Pen. Una delle novità più attese è l’introduzione del Galaxy S25 Slim. Tale modello è stato pensato per chi cerca uno smartphone potente, ma più leggero e sottile.

Samsung ha lasciato un’interessante promozione. Ciò allo scopo di incentivare le vendite. La promo prevede uno sconto di 200€. Quest’ultimo è riservato a chi si registra online entro il 21 gennaio 2025. Il codice sconto viene inviato via email. Sarà possibile usarlo in un periodo limitato. Dal 22 gennaio al 6 febbraio 2025. Inoltre, è possible procedere solo sul Samsung Shop Online. O anche tramite l’app ufficiale. Inoltre, l’azienda ha annunciato un concorso. Quest’ultimo mette in palio 100 Galaxy Watch Ultra. Per partecipare è necessario comprare un Galaxy S25 durante il periodo promozionale. Inoltre, è necessario procedere registrando il prodotto su Samsung Members.

Samsung è pronta a rafforzare la sua posizione di leadership. Le caratteristiche dei nuovi dispositivi promettono uno scenario interessante. Inoltre, la presenza dell’esclusivo Snapdragon 8 Elite for Galaxy offre la possibilità di accedere a dispositivi potenti e con soluzioni su misura.