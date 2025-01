Il noto colosso della tecnologia sta rivoluzionando il settore automotive sviluppando una nuova piattaforma completa per i veicoli elettrici, quest’ultima servirà ad accelerare la transizione verso i cosiddetti Software Defined Vehicles, ovvero veicoli che nell’abitacolo offrono servizi tecnologici e informatici sempre più integrati con la vettura stessa.

La nuova piattaforma

La nuova piattaforma di Intel offre delle soluzioni di elaborazione ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e gestione dell’alimentazione, che vengono integrate con l’ambiente virtuale di design di Intel automotive, il quale è stato sviluppato in collaborazione con Amazon Web Services, tale approccio punta a risolvere numerose sfide, in primis la scalabilità per poi passare dai costi alle prestazioni, in teoria dovrebbe consentire uno sviluppo e un’implementazione più rapidi ed efficienti dei veicoli citati sopra, a tal proposito si è espresso anche il vicepresidente di Intel automotive, affermando come questa piattaforma riduce i costi totali di sviluppo e di distribuzione e permette allo stesso tempo alle case automobilistiche di costruire il futuro della mobilità in modo più efficiente, quest’ultima infatti ottimizza l’intera architettura elettronica del veicolo ottenendo delle riduzioni dei costi e dei migliori aumenti delle prestazioni davvero importanti rispetto ai tradizionali approcci frammentati.

Un elemento cardine di questa piattaforma e la presenza dell’Adaptive Control Unit, progettata per i gruppi propulsori dei veicoli elettrici, quest’ultima infatti supporta il consolidamento di più funzioni, applicazioni e domini in tempo reale, critici per la sicurezza il tutto su un singolo chip, consentendo di superare le difficoltà delle soluzioni tradizionali nella gestione dei carichi di lavoro multipli, tale approccio di conseguenza offre prestazioni più affidabili riducendo al contempo i costi e migliorando la sicurezza informatica.

A dare una mano a Intel ci hanno pensato poi le nuove partnership annunciate proprio da quest’ultima, un esempio è quella con Stellantis Motorsports che ha scelto la tecnologia di Intel per migliorare le prestazioni e l’efficienza degli inverter di nuova generazione, stesso discorso vale anche per karma automotive, quest’ultima ha adottato la tecnologia di Intel per un inverter particolare che migliora l’efficienza e offre quattro profili di guida specifici.