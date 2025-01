A quanto pare nel suo percorso di rinascita Intel non vuole tralasciare proprio nulla, sembra infatti che stia lavorando alla produzione di chip a bassissimo consumo dedicati ad una fascia di utenza che si accontenta di avere prodotti in grado di svolgere i compiti di tutti i giorni senza pretese e senza picchi in prestazioni.

Il nome in codice della serie in fase di produzione è Twin Lake e rappresenterebbe in realtà un refresh della serie Alder Lake N, dalla quale erediterà sostanzialmente tutte le caratteristiche compresa L’architettura che dovrebbe rimanere sostanzialmente la stessa, alcune differenze risiederanno nelle frequenze che saranno più elevate ma non di molto, parliamo di 500 mega in alcune configurazioni o addirittura 100 o 200 in altre, la configurazione sostanzialmente sarà basata sull’assenza di performance core e e avremo di base due configurazioni, Quad core e due configurazioni Octa core, del resto parliamo di prodotti dal consumo davvero basso che oscilla tra i 15 e i 25 W.

Le quattro SKU in produzione

Intel N355

Core: 8

Cache L3: 6 MB

Refresh: Core i3-N305

Frequenze: 3 GHz in turbo fino a 3,9 GHz (+100 MHz)

GPU: 32 EU, 1,35 GHz (+100 MHz)

TDP: 9-15 W

Intel N350

Core: 8

Cache L3: 6 MB

Refresh: Core i3-N300

Frequenze: base 2,6 GHz ed in turbo fino a 3,9 GHz (+100 MHz)

GPU: 32 EU, 1,35 GHz (+100 MHz)

TDP: 7 W

Intel N250

Core: 4

Cache L3: 6 MB

Refresh: Intel Prrocessor N200

Frequenze: base 3,2 GHz con turbo a 3,8 GHz (+100 MHz)

GPU: 32 EU, 1,25 GHz (+500 MHz)

TDP: 6 W

Intel N150

Core: 4

Cache L3: 6 MB

Refresh: Intel Prrocessor N100

Frequenze: base 2,9 GHz che in turbo arriva a 3,6 GHz (+200 MHz)

GPU: 24 EU, 1, GHz (+250 MHz)

TDP: 6 W

Si tratta dunque di un piccolo restyling per rendere queste CPU di fascia bassa aggiornate e al passo coi tempi ma per l’appunto nulla di più, ovviamente il costo sarà abbondantemente contenuto rispetto alle soluzioni di fascia più elevata come Lunar e Arrow Lake.