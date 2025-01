Al giorno d’oggi le app che ci vengono messe a disposizione per semplificare alcuni importanti funzioni sono davvero tante. Soluzioni che nel corso degli anni sono entrate a far parte dei dispositivi più avanzati e che man mano sono diventate parte integrante delle nostre pratiche giornaliere. Tra queste non possiamo non parlare delle applicazioni di Google e, nello specifico, di Google Keep.

Non a caso, il colosso di Mountain View punta sempre ad offrire il meglio dell’esperienza d’uso sui dispositivi che porta sul mercato. Nel caso di Google Keep, si tratta di un software che offre all’utenti l’opportunità di poter prendere appunti direttamente sul device in modo semplice e veloce. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Google Keep: nuove funzioni in arrivo

Migliorare sempre di più l’esperienza d’uso di app e dispositivi al fine di soddisfare le esigenze di utenti che sono sempre alla ricerca di servizi ottimizzati. Secondo quanto diffuso, il colosso di Mountain View starebbe pensando di migliorare Google Keep con una serie di nuove funzioni.

Secondo alcuni codici identificati dallo sviluppatore assembledebug, le novità sembrerebbero essere presenti nella versione 5.25.014.03.90 dell’app Google Keep per Android. Tra le principali ottimizzazioni che potrebbero essere incluse vi è la possibilità di utilizzare il software per la realizzazione di note vocali semplificando l’attuale procedura attualmente richiesta per la loro creazione. Inoltre, il colosso potrebbe implementare sia una voce completamente nuova nel FAB dell’applicazione che un pulsante per creare note audio.

Un importante cambiamento potrà tuttavia essere apportato grazie alla nuova opzione nelle Impostazioni individuata dallo sviluppatore. Opzione che potrebbe rivelarsi utile per la creazione di note di testo.

Per concludere, Google avrebbe anche pensato di lavorare al fine di modificare visivamente Keep. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quando il colosso di Mountain View prevede di rilasciare l’aggiornamento.