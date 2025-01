Nel corso delle ultime settimane sono emersi tantissimi rumors ed informazioni super interessanti riguardanti la prossima console da gaming del colosso nipponico Nintendo. Ci stiamo riferendo ovviamente alla prossima Nintendo Switch 2. Fino ad ora, quindi, abbiamo avuto accesso a tante informazioni, riguardanti funzionalità e anche design e aspetto estetico. Una delle ultime fuoriuscite di notizie è avvenuta durante il CES di Las Vegas 2025 tenutosi da pochi giorni. Durante questo evento, la nota azienda di accessori Genki ha rivelato alcune informazioni decisamente interessanti, tra cui un mock-up della nuova console. A quanto pare, però, Nintendo non ha affatto gradito tutto ciò.

Nintendo contro i rumors della prossima Nintendo Switch 2, anche per vie legali

A quanto pare, il colosso del gaming Nintendo non ha particolarmente apprezzato le ultime indiscrezioni emerse in rete sulla sua prossima console da gaming, cioè la Nintendo Switch 2. Come già accennato in apertura, l’azienda va principalmente contro alle ultimissime indiscrezioni rivelate durante il noto evento del CES 2025 tenutosi a Las Vegas qualche giorno fa.

Durante questo evento, infatti, la.noya azienda di accessori Genki ha rivelato davvero molte informazioni. In particolare, è stato presentato addirittura un mock-up della console con anche il funzionamento dei nuovi Joy-Con magnetici. Non è tutto però. Questa azienda si sarebbe spinta anche oltre, rivelando addirittura il presunto mese di uscita ufficiale della console, previsto per il mese di aprile 2025.

Tutte informazioni che evidentemente il colosso nipponico Nintendo non aveva assolutamente intenzione di svelare. Per questo motivo, l’azienda sembra che abbia deciso di passare al contrattacco, anche per vie legali. Nintendo sembra infatti che abbia contattato il suo legale per chiedere spiegazioni all’azienda Genki sulle notizie fatte emergere proprio durante l’evento del CES 2025. I rappresentanti di questa azienda, però, hanno dichiarato che il loro mock-up si basa esclusivamente sui rumors e sulle indiscrezioni emerse in rete fino ad ora sulla prossima Nintendo Switch 2.

Insomma, staremo a vedere come evolverà la situazione tra Nintendo e Genki.