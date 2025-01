Amazon Prime Gaming: giochi pazzeschi in regalo oggi, ecco la lista

Il settore del gaming sta aumentando nettamente la sua portata anche in Italia e oggi c’è una situazione da segnalare per tutti gli appassionati. Secondo quanto riportato infatti, Amazon Prime Gaming avrebbe scelto di cominciare il 2025 offrendo un grande regalo agli utenti.

Sulla piattaforma infatti sono disponibili ben 16 giochi gratuiti per gli abbonati, tutti riscattabili proprio durante questo mese di gennaio. Sono da segnalare alcuni titoli molto interessanti, molti dei quali estremamente ricercati. Il primo è BioShock 2 Remastered. A seguire non si può non menzionare The Bridge, stesso discorso per GRIP. Inoltre, arriva anche il classico Deus Ex: Game of the Year Edition.

I giochi saranno riscattabili tramite diverse piattaforme, come GOG, Epic Games Store e l’Amazon Games App. Ecco il calendario completo delle uscite:

Giochi disponibili ora su Amazon Prime Gaming

Eastern Exorcist [Epic Games Store];

[Epic Games Store]; The Bridge [Epic Games Store];

[Epic Games Store]; BioShock 2 Remastered [Codice GOG];

[Codice GOG]; Spirit Mancer [Amazon Games App];

[Amazon Games App]; SkyDrift Infinity [Epic Games Store].

Dal 16 gennaio

GRIP [Codice GOG];

[Codice GOG]; SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech [Codice GOG];

[Codice GOG]; Are You Smarter Than A 5th Grader [Epic Games Store].

Dal 23 gennaio

Deus Ex: Game of the Year Edition [Codice GOG];

[Codice GOG]; To The Rescue! [Epic Games Store];

[Epic Games Store]; Star Stuff [Epic Games Store];

[Epic Games Store]; Spitlings [Amazon Games App];

[Amazon Games App]; Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store].

Dal 30 gennaio

Ender Lilies: Quietus of the Knights [Epic Games Store];

[Epic Games Store]; Blood West [Codice GOG];

[Codice GOG]; Super Meat Boy Forever [Epic Games Store].

Come riscattare facilmente i giochi su Amazon Prime Gaming

A poter riscattare i giochi sono solo gli utenti che hanno un abbonamento Amazon Prime. Constatato questo, serve accedere al portale ufficiale Prime Gaming e selezionare poi tra i giochi disponibili gratuitamente quelli che si desidera riscattare. Sarà necessario utilizzare un codice di attivazione su alcune piattaforme. Gli utenti che scaricheranno questi contenuti, potranno averli per sempre disponibili gratuitamente.