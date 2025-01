All’inizio delle festività natalizie, il colosso del gaming Sony aveva reso disponibile su PlayStation Store le sue super offerte e sconti relative alla promo denominata Sconti di Gennaio. Con quest’ultima, gli utenti hanno potuto acquistare numerosi titoli di rilievo a dei prezzi decisamente convenienti e soprattutto accessibili. Ora, sembra che manchino pochi giorni prima che termini questa fantastica promozione. Vediamo qui di seguito le occasioni da non perdere.

PlayStation Store, ultimi giorni per usufruire degli Sconti di Gennaio

I videogiocatori più accaniti dovranno affrettarsi per non perdere i super sconti ed offerte resi disponibili dal colosso Sony durante le festività natalizie. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata Sconti di Gennaio, con cui gli utenti hanno potuto acquistare numerosi videogiochi a dei super prezzi.

Successivamente, il colosso giapponese Sony renderà sicuramente disponibili altrettante promozioni di rilievo. Nel frattempo, agli utenti interessati conviene sfruttare al massimo questo tempo per portarsi a casa altrettanti videogiochi di rilievo a dei prezzi comunque accessibili. Al momento, infatti, su PlayStation Store troviamo a disposizione diversi videogiochi per l’ultima console da gaming di casa Sony, ovvero la PlayStation 5.

Tra questi, troviamo il videogioco denominato RoboCop Rogue City: Alex Murphy Edition . Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto ad un prezzo di 31,49 euro. Si tratta di un notevole sconto, se si pensa che il suo prezzo di listino è di 69,99 euro. Un altro titolo di rilievo è Need for Speed Unbound Palace Edition. Quest’ultimo è ora acquistabile ad un prezzo super scontato pari a soli 13,49 euro, contro il suo prezzo iniziale di 89,99 euro.

Come sempre, quindi, si tratta di sconti ed offerte davvero super. Gli utenti dovranno affrettarsi per non perdere questa occasione. Ricordiamo comunque che il colosso Sony lancerà a breve altrettante offerte e sconti su PlayStation Store, con altrettante promozioni di un certo spessore.