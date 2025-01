Samsung continua ad innovare il settore degli smartphone. Il lancio ufficiale dei Galaxy S25 è sempre più vicino. Eppure, già emergono indiscrezioni sulla futura serie Galaxy S26. Secondo recenti rumor, Samsung starebbe lavorando a importanti innovazioni tecnologiche per il prossimo modello Ultra. L’azienda sudcoreana potrebbe puntare sull’adozione di una nuova tecnologia OLED. La novità principale riguarda l’introduzione della tecnologia Color Filter on Encapsulation (CoE).

Quest’ultima sostituisce le classiche piastre polarizzanti degli schermi OLED con filtri colorati. Inoltre, modifica il Pixel Define Layer (PDL). Ciò utilizzando un materiale nero al posto del tradizionale poliimmide fotosensibile arancione (PSPI) tra i sub-pixel rosso, verde e blu. Inoltre, un filtro colore viene stampato a bassa temperatura su uno strato di incapsulamento a film sottile (TFE). In tal modo. il pannello OLED diventa più sottile ed efficiente.

Samsung Galaxy S26 Ultra: le possibili novità

Le implicazioni pratiche di tale innovazione sono significative. Lo schermo del modello S26 Ultra potrebbe presentare una maggiore luminosità. Oltre ad una maggiore efficienza energetica. Un pannello più sottile, infatti, migliora la trasmissione della luce. Consentendo di ottenere schermi più brillanti. Il tutto senza aumentare i consumi energetici. Ciò potrebbe tradursi in una luminosità massima superiore ai 3.000 nit previsti per il Galaxy S25 Ultra. O, in alternativa, nella scelta di mantenere valori simili ottimizzando però la durata della batteria.

Samsung Display dovrebbe essere il fornitore principale di tali nuovi pannelli OLED per il Galaxy S26 Ultra. Eppure, non è ancora chiaro se tale tecnologia sarà estesa anche ai modelli Galaxy S26 e Galaxy S26+. La strategia di Samsung potrebbe essere quella di riservare le innovazioni più avanzate al modello Ultra. Consolidando la sua posizione di punta nel settore premium.

Con tali premesse, il Galaxy S26 Ultra si preannuncia come un dispositivo capace di ridefinire gli standard qualitativi degli smartphone. Ciò puntando su un’esperienza visiva senza precedenti e su un’efficienza energetica migliorata. Resta da vedere come Samsung deciderà di bilanciare prestazioni e autonomia per soddisfare le esigenze del pubblico.