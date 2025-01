Dal 4 marzo 2024 al 7 gennaio 2025, i nuovi clienti WindTre di rete fissa con copertura Fibra FTTH fino a 2,5Gbps potevano beneficiare di una promozione che azzerava il costo di attivazione. La promo, valida per le Aree A e B coperte da Open Fiber, ossia le principali città italiane, rappresentava un incentivo importante per chi decideva attivare l’offerta Super Fibra. Però, con il termine della promozione, dal 8 gennaio 2025, il costo di attivazione standard di 39,99€ è stato reintrodotto per questa tipologia di offerta, senza ulteriori proroghe o agevolazioni.

Nuove condizioni per le offerte WindTre di rete fissa

In alcune aree specifiche, come le cosiddette Aree C e D (aree bianche), il prezzo per la tecnologia FTTH è invece di 49,99€. L’offerta si diversifica ulteriormente per la tecnologia FWA Outdoor 5G. In cui è in corso una promozione che azzera il costo di installazione per chi sceglie l’attivazione online. Senza la promozione, l’importo standard per questa tecnologia è di 120€, con possibilità di rateizzazione a 5€ al mese per 24 mesi.

WindTre si adatta ai cambiamenti del mercato proponendo offerte diversificate in base alle tecnologie disponibili e alle aree geografiche. Con la fine della promo per l’attivazione gratuita, il costo per la fibra FTTH è tornato a essere un elemento fisso per la maggior parte dei nuovi clienti. Ad ogni modo, la promozione attiva per la tecnologia FWA rappresenta un’alternativa interessante. Soprattutto per quelle aree in cui la fibra non è ancora disponibile.

Le offerte di rete fissa WindTre possono essere sottoscritte fino al 19 gennaio 2025, salvo eventuali proroghe. L’operatore continua così a essere competitivo grazie a proposte mirate e aggiornamenti costanti delle sue proposte commerciali. Coloro che sono interessati possono restare aggiornati sulle ultime novità del gestore attraverso i canali ufficiali, come Telegram, Google News e i social media. Oppure accedendo al suo sito web ufficiale, qui troverete numerose soluzioni di telefonia adatte a tutte le esigenze.