Giusto ieri vi abbiamo parlato di una super offerta di rete mobile rilanciata dal noto operatore telefonico italiano WindTre, ovvero la promo WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. Oltre a questo, però, l’operatore ha anche aggiornato il resto delle offerte attualmente disponibili all’attivazione sul proprio sito web. Tra queste spiccano quelle di tipo operator attack appartenenti alla gamma WindTre GO Digital e che hanno un costo di partenza di soli 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

WindTre GO Digital, l’operatore rinnova il suo vasto catalogo di offerte mobile

In questi ultimi giorni, subito dopo le festività natalizie, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di rinnovare il suo catalogo di offerte mobile disponibili all’attivazione sul proprio sito web. Come già accennato in apertura, tra queste quelle più interessanti sono sicuramente quelle appartenenti alla gamma WindTre GO Digital.

Si tratta di numerose offerte di tipo operator attack, quindi rivolte ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero per contrastare la concorrenza. Per il momento , queste offerte rimangono disponibili fino a data da destinarsi. Oltre a questo, l’operatore ha anche deciso di proporre gratuitamente il costo di attivazione delle offerte in questione.

Una di queste offerte è quella denominata WindTre GO 150 5G Digital AutoPay. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati con connettività 5G, alla velocità massima offerta dall’operatore WindTre. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo di questa promo è di soli 6,99 euro al mese, scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Scegliendo il metodo di pagamento tramite credito residuo, invece, l’offerta si chiamerà WindTre GO 150 5G Digital ed avrà un costo di 7,99 euro al mese.