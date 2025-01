WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento che promette di rendere l’esperienza di utilizzo ancora più personalizzabile. Nella versione beta per Android 2.25.1.10, è stata introdotta una funzione dedicata alla gestione delle animazioni per emoji, adesivi e GIF. A scoprire questa novità è stato WABetaInfo. Ovvero, il sito di riferimento per gli aggiornamenti della piattaforma.

La nuova funzione introduce un menu chiamato “Animazioni”. Qui sarà possibile attivare o disattivare le animazioni automatiche per ciascuna categoria. Gli utenti potranno infatti scegliere di mantenere gli emoji animati o renderli statici. Mentre gli adesivi e le GIF restano fermi finché non vengono attivati manualmente. Questo aggiornamento offre quindi un maggiore controllo sulle proprie conversazioni, permettendo di decidere quali animazioni utilizzare e quali no.

WhatsApp: un’esperienza d’uso sempre più personalizzabile

L’obiettivo di una simile novità è quello di andare incontro alle preferenze di chi trova le animazioni troppo invadenti o distraenti. Mantenendo comunque la possibilità di utilizzarle in maniera selettiva. Si tratta quindi di un passo avanti importante rispetto alle versioni precedenti, che non offrivano questa flessibilità.

L’introduzione del menu “Animazioni” rappresenta una svolta per l’applicazione. Poiché contribuisce a rendere l’esperienza d’uso della piattaforma più adattabile alle diverse esigenze degli utenti. Questa funzione risulta particolarmente utile per chi desidera un’interazione più sobria. Ma non vuole rinunciare del tutto alla vivacità degli elementi grafici. Secondo le anticipazioni di WABetaInfo, una volta integrata nella versione stabile, la funzione sarà facile da utilizzare grazie a una nuova interfaccia intuitiva. Nonostante sia ancora in fase di sviluppo, essa comunque sta già suscitando grande interesse. Tuttavia, non si conosce ancora una data precisa per il rilascio ufficiale, né se ci saranno ulteriori modifiche o miglioramenti prima del lancio.

Insomma, con questa novità, WhatsApp conferma la sua volontà di rispondere alle esigenze dei suoi utilizzatori. Offrendo strumenti per rendere le conversazioni sempre più su misura. L’app dimostra così di essere attenta non solo alla funzionalità, ma anche al comfort visivo e alla personalizzazione.