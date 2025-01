A partire dal 10 gennaio 2025, TIM ha introdotto “Proponi X2“. Una nuova iniziativa pensata per i clienti di rete mobile già attivi. Il programma consente di acquistare smartphone a rate con costi mensili ridotti. A condizione però di passare a un’offerta della serie xTE, disponibile a partire da 5,99€ al mese. La promo include dispositivi di ultima generazione come Motorola G34 New 5G, Oppo A80-5G e MotorolaEdge 50 Fusion5G, proposti rispettivamente a 2€ e 7€ al mese per 30 mesi. Questo programma sarà disponibile nei negozi TIM fino al 3 febbraio 2025, salvo proroghe.

TIM: offerte internazionali e flessibilità nei pagamenti

Le offerte xTE compatibili con “Proponi X2″ offrono minuti illimitati e varie opzioni di traffico dati, anche in tecnologia 5G. Ad esempio, TIM xTe 50 5G, con 50GB in 5G Ultra, costa 9,993 al mese. Per chi desidera una soluzione più ampia, TIMTe 200 Ultra include 200GB a 13,99€ al mese. Il programma è compatibile anche con offerte specifiche per over 60 e under 30, come TIM60+Easy e TIMYoung CB Easy. Tale soluzione garantisce l’accesso a servizi aggiuntivi come Disney+ e Google One, gratuiti per un periodo limitato.

Un punto di forza di “Proponi X2″ è l’inclusione di piani specifici per clienti internazionali. Le offerte xTE International, ad esempio, includono minuti illimitati, giga in 5G Ultra e chiamate verso Paesi come Cina, India e Romania. TIM xTe-International Star, a 15,99€ al mese, prevede 888 minuti per chiamare la Cina, oltre a 17GB per il roaming nell’Unione Europea.

Per chi invece desidera combinare smartphone e tariffa, TIM propone l’iPhone 16 a 10€ al mese tramite TIMNext EVOlution e TIMSupervaluta, restituendo un iPhone 14 usato. Le rate possono essere dilazionate in 24 o 30 mesi, offrendo maggiore flessibilità.

Insomma, con Proponi X2, l’ operatore consolida il suo ruolo nel mercato. Offrendo tecnologia all’avanguardia e soluzioni su misura per ogni esigenza. Detto ciò, se siete interessati a conoscere in anticipo le ultime novità proposte dall’ operatore, vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale.