Samsung, nota per il suo impegno nell’offrire aggiornamenti software regolari ai suoi dispositivi, segna un punto di svolta per tre smartphone. Questi ultimi infatti, dopo anni di onorato servizio, raggiungono la fine del supporto ufficiale. A partire da gennaio 2025, i modelli Galaxy A02s, GalaxyA12 e W21 5G non riceveranno più aggiornamenti.

Il W21 5G, variante cinese del pieghevole GalaxyZ Fold2-5G, aveva già perso il supporto in altri mercati nell’ottobre scorso. Per i GalaxyA02s e A12, invece, il supporto si conclude con la One UI 4.1, basata su Android 12. Durante questi quattro anni, i dispositivi hanno ricevuto aggiornamenti sempre puntuali. Il W215G ha beneficiato di tre importanti update del sistema operativo. Mentre i modelli A02s e A12 ne hanno ricevuti due.

Samsung guarda avanti: aggiornamenti e nuove uscite

La fine del supporto ufficiale, però, non decreta l’obsolescenza immediata di questi smartphone. Le persone quindi potranno continuare a utilizzarli senza problemi. I più esperti poi potranno persino agire manualmente per mantenere i propri telefoni ancora aggiornati e personalizzati.

Mentre alcuni dispositivi escono di scena, Samsung non si ferma e continua a lavorare su aggiornamenti per i modelli più recenti. L’azienda sta migliorando la nuova interfaccia One UI 7, basata su Android 15. In più ha iniziato a distribuire le patch di sicurezza di gennaio 2025. Confermando così il suo impegno verso la sicurezza dei device in uso.

In contemporanea a tutto ciò, cresce l’attesa per il primo Galaxy Unpacked del 2025, in programma il 22 gennaio. Durante l’evento, Samsung svelerà la nuova linea di smartphone di punta. Stiamo parlando del GalaxyS25, GalaxyS25+ e il GalaxyS25Ultra. Alcune indiscrezioni suggeriscono anche la possibilità di un modello inedito, il GalaxyS25Slim. Il quale potrebbe introdurre una nuova concezione di design compatto e innovativo.

Questi lanci rappresentano l’ennesima dimostrazione dell’ attenzione di Samsung nei confronti dell’innovazione tecnologica. Dunque anche se alcuni modelli hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita, l’azienda si prepara a conquistare nuove fasce di mercato con prodotti sempre più avanzati. Consolidando, sempre di più, la sua leadership mondiale nel settore mobile.