Google ha annunciato nuove funzionalità per Wear OS, il sistema operativo per smartwatch, introducendo aggiornamenti che migliorano l’integrazione con i dispositivi Pixel e ampliano le funzionalità di sicurezza. Tra le novità spiccano la possibilità di utilizzare lo smartwatch per sbloccare il Pixel Tablet e un sistema di avvisi di terremoto direttamente al polso.

Sblocco del Pixel Tablet con Wear OS

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno utilizzare uno smartwatch con Wear OS per sbloccare il loro Pixel Tablet in modo semplice e sicuro. Questa funzione, simile a quella già disponibile per sbloccare i telefoni Pixel, si basa su una connessione Bluetooth sicura tra il tablet e lo smartwatch.

Quando il tablet si trova nelle vicinanze dello smartwatch registrato, l’utente potrà bypassare il PIN o il lettore di impronte digitali, rendendo l’accesso più rapido e intuitivo. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi utilizza il Pixel Tablet in contesti domestici o lavorativi, dove è frequente il passaggio tra più dispositivi.

Google ha esteso la sua rete di avvisi di terremoto a Wear OS, offrendo agli utenti notifiche tempestive direttamente al polso. Questa funzionalità sfrutta la rete di sensori sismici integrata negli smartphone Android, che rilevano i movimenti tellurici e inviano avvisi anticipati per dare il tempo di reagire.

Gli smartwatch compatibili riceveranno vibrazioni e notifiche visive in caso di terremoto imminente, con informazioni sulla magnitudo e sul tempo stimato per l’arrivo delle scosse. Questa funzione è progettata per salvaguardare la sicurezza degli utenti, specialmente in regioni ad alta sismicità.

L’aggiornamento include anche:

Ottimizzazioni per la batteria : miglior gestione dell’energia per prolungare l’autonomia degli smartwatch;

: miglior gestione dell’energia per prolungare l’autonomia degli smartwatch; Sincronizzazione più rapida : miglioramenti nella connessione tra Wear OS e dispositivi Pixel, riducendo i tempi di sincronizzazione per notifiche e dati;

: miglioramenti nella connessione tra Wear OS e dispositivi Pixel, riducendo i tempi di sincronizzazione per notifiche e dati; Nuove tile personalizzabili: widget dedicati per accedere rapidamente a funzioni come timer, meteo e allenamenti.

Le nuove funzionalità saranno distribuite a partire da gennaio 2025, con priorità per i dispositivi della serie Pixel Watch e per gli smartwatch di produttori come Samsung, Fossil e Mobvoi, che utilizzano l’ultima versione di Wear OS.