Con l’avvento della tecnologia, sono stati progettati degli smartphone che presentano delle certificazioni con le quali sarebbe, in teoria, possibile utilizzare i dispositivi anche in acqua, o meglio non si dovrebbero creare dei danni.

Ma utilizzare lo smartphone in acqua, mentre si è al mare o in piscina, e immergerlo volontariamente nel liquido è davvero una buona idea?

In realtà la risposta è no. Non è detto che se uno smartphone o un dispositivo elettronico moderno cada in acqua debba per forza rompersi, tuttavia ci sono dei rischi da tenere assolutamente in considerazione.

Perché non è sicuro utilizzare lo smartphone in acqua?

Quando si pensa a portare il proprio smartphone con sé in acqua, che sia il mare o in una piscina, non si tiene in considerazione che le certificazioni che attestano la resistenza degli smartphone moderni in acqua hanno delle grosse limitazioni.

Infatti, lo smartphone non è resistente a tutti i tipi di acqua e soprattutto non lo è a tutti i tipi di pressione esercitata.

La resistenza è spesso garantita per quanto riguarda dell’acqua dolce, ad esempio se si dovesse immergere il dispositivo in una bacinella di acqua dolce e per poco tempo.

Sia l’acqua di mare che l’acqua clorata, invece, contengono delle sostanze che potrebbero danneggiare, anche in modo irreparabile, alcune componenti dello smartphone.

Anche porre lo smartphone sotto un getto di acqua proveniente dal lavandino potrebbe essere un errore, in quanto la pressione potrebbe essere talmente forte da danneggiare il dispositivo.

Inoltre, l’acqua potrebbe entrare nel telefono da alcune crepe create dall’usura, e danneggiare ugualmente le componenti. Anche lo schermo, in alcuni casi, potrebbe risentire del contatto con l’acqua.

Per tentare di proteggere il proprio telefono in presenza di acqua, è utile utilizzare delle custodie impermeabili, e asciugare immediatamente il dispositivo nel caso dovesse entrare in contatto con dell’acqua. È assolutamente sconsigliato immergere lo smartphone bagnato nel riso.