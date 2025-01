La KTM 790 Duke, soprannominata “The Scalpel” per la sua precisione e agilità, torna nel 2025 con un aggiornamento che ne esalta ulteriormente il carattere sportivo. Sin dal suo lancio nel 2017, questa moto di media cilindrata ha conquistato una posizione di rilievo nel settore. In particolare grazie alle sue prestazioni e alla versatilità. Il nuovo modello si distingue per un’estetica assolutamente raffinata. Infatti, la cornice attorno al faro è stata ridisegnata. Così da conferirle un look molto più affilato e moderno.

KTM 790 Duke: prestazioni, tecnologia e personalizzazione

Il cuore della KTM 790 Duke resta il bicilindrico LC8c da 95CV, ora conforme alla normativa Euro 5+. Il quale garantisce minori emissioni senza sacrificare la potenza. Per i possessori della patente A2, è disponibile una versione depotenziata, un’opzione che amplia il target di appassionati. L’introduzione di una nuova strumentazione con schermo TFT da 5” offre al pilota un’interfaccia moderna e intuitiva. Insieme a funzionalità avanzate gestibili tramite nuovi comandi al manubrio retroilluminati.

La KTM 790 Duke 2025 non tradisce il suo DNA sportivo. Ciò grazie a un pacchetto tecnologico di serie che include le modalità di guida RAIN, STREET e SPORT. Per chi cerca un’esperienza più personalizzata, i pacchetti opzionali TRACK e PERFORMANCE offrono alcune funzioni specifiche. Come il controllo di trazione su 10 livelli, l’anti-impennata regolabile su 6 livelli e la visualizzazione di dati telemetrici, tra cui angolo di piega e tempi sul giro. Interessante anche la modalità Demo. La quale consente di provare gratuitamente tutti i pacchetti per 1.500km prima di scegliere quali acquistare.

Dal punto di vista ciclistico, la moto conferma il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, sinonimo di leggerezza e robustezza. Le sospensioni WP APEX e l’impianto frenante con dischi da 300mm all’anteriore e 240mm al posteriore garantiscono una guida stabile e precisa. Mentre con un peso a secco di 169kg e un serbatoio da 14l, riesce ad offrire un equilibrio perfetto tra agilità e autonomia.

Disponibile nelle colorazioni Orange e Black, la KTM 790 Duke 2025 sarà in vendita da aprile al prezzo di 9.230€. Tale modello promette quindi di soddisfare sia gli appassionati di lunga data che i nuovi motociclisti. In quanto unisce tecnologia, stile e prestazioni all’avanguardia.