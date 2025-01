Nel panorama della telefonia mobile, al giorno d’oggi gli utenti possono contare sulla presenza di tanti operatori telefonici virtuali. Tra questi, è disponibile anche il nuovo operatore telefonico virtuale Italia Power. Quest’ultimo è attivo su rete Vodafone e vanta al momento tutta una serie di offerte di rete mobile estremamente convenienti. Vediamo qui di seguito alcune delle sue offerte di rilievo.

Italia Power, tante offerte a basso costo super convenienti

Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta di rete mobile potranno consultare anche le super offerte proposte al momento da Italia Power. Come già accennato in apertura, si tratta di un operatore telefonico virtuale attivo su rete Vodafone, il quale propone offerte a basso costo e che supportano la navigazione sulle reti 4G, con una velocità di navigazione massima pari a 60 Mbps in download e a 30 Mbps in upload.

Al momento, sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili all’attivazione tre offerte di rete mobile. La prima di queste è quella denominata Italia Power Starter. Quest’ultima ha un costo di appena 3,99 euro al mese. Il bundle include fino a 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 20 sms da inviare verso tutti i numeri.

La seconda offerta è Italia Power 20. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 4,99 euro al mese. Gli utenti avranno a disposizione fino a 20 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e fino a 20 sms verso tutti i numeri. La terza offerta è quella denominata Italia Power Medium. Quest’ultima prevede un costo di 8,99 euro ma arriva ad includere una maggiore quantità di traffico dati pari a ben 120 GB. Sono poi inclusi minuti di chiamate illimitati e fino a 50 sms verso tutti i numeri.

La quarta ed ultima offerta proposta dall’operatore è Italia Power Large. Il costo è pari a 12,99 euro al mese. Sono inclusi fino a 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri.