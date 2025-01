Iliad è uno degli operatori telefonici preferiti dagli utenti in Italia.

L’operatore francese è sbarcato nel nostro paese nel 2018 e da quel momento ha letteralmente conquistato il pubblico, grazie a una politica mirata e ben precisa.

La politica di Iliad si basa tutta su un punto ben fondamentale che è la trasparenza verso i propri clienti, puntando su una qualità indiscussa dei servizi ma anche su degli importanti vantaggi economici dati anche dal prezzo fisso sempre bloccato.

In un’era in cui il mercato è costellato da una serie di incredibili aumenti, poter contare su un operatore telefonico solido come Iliad è estremamente importante, e ciò spinge sempre più utenti a sottoscrivere degli abbonamenti con il gestore francese.

Iliad: qualità e trasparenza è il connubio perfetto delle offerte telefoniche

Le tariffe telefoniche principali di Iliad sono poche ma estremamente ben mirate.

L’offerta più famosa del momento è sicuramente FLASH 210 2025, tariffa che include 210 giga di Internet in 5G, oltre ai soliti minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese, e un costo di attivazione della Sim di 9,99 euro. La tariffa scadrà tra sette giorni.

Altre due offerte estremamente apprezzate dai clienti sono GIGA 120, che prevede 120 giga di Internet e minuti e SMS illimitati a soli 7,99 € al mese, e un costo di attivazione della Sim di 9,99 €, e GIGA 250, tariffa che include 250 giga di Internet in 5G e minuti e SMS limitati a 11,99 € al mese, e un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.

Iliad, inoltre, propone delle offerte mirate per le esigenze degli utenti, come VOCE, pensata per tutti coloro che hanno bisogno solo di comunicare tramite chiamate ed SMS, infatti include minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese, e DATI 350, offerta solo giga con 350 giga di Internet a soli 14,99 euro al mese, entrambe le promozioni hanno un costo di attivazione di 9,99 euro.