Samsung sta per presentare ufficialmente la nuova gamma Galaxy S25. La presentazione, infatti, è attesa il prossimo 22 gennaio 2025. Con il lancio che si avvicina aumentano le indiscrezioni emerse in rete. Quest’ultime stanno già catturando l’attenzione degli appassionati. In particolare, i leak rivelano i prezzi europei. E non solo. Fanno riferimento anche alle configurazioni di memoria e le colorazioni dei tre modelli previsti. Ovvero i Galaxy S25. Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra.

Indiscrezioni per i Galaxy S25 di Samsung

Secondo un rivenditore europeo, i prezzi di partenza mostrano un leggero aumento rispetto alla serie precedente. I prezzi che partono da 964,90€ per la versione da 128 GB. Arrivando a 1.151,90€ per quella da 512 GB. La variante Plus presenta due opzioni. La prima con capacità di 256 GB costerà 1.235,90€. La seconda da 512 GB avrà un costo di 1.359,90€. Infine, il Galaxy S25 Ultra sarà proposto con prezzi che raggiungono i 1.930,89€ per il modello da 1TB.

Tale aumento dipende da diversi fattori. Tra cui l’adozione del processore Snapdragon 8 Elite su scala globale. L’abbandono temporaneo degli Exynos rappresenta un cambiamento importante per Samsung. L’utilizzo del nuovo processore garantirà prestazioni di altissimo livello.

Per stimolare le vendite, Samsung ha annunciato iniziative promozionali esclusive per l’Italia. Chi acquisterà un Galaxy S25, infatti, potrà beneficiare di uno sconto di 200 euro. Per accedere a tale opzione bisognerà registrarsi online entro il 21 gennaio 2025. Inoltre, sarà possibile partecipare a un concorso. Quest’ultimo mette in palio per gli utenti 100 Galaxy Watch Ultra. Anche in questo caso, per partecipare, bisogna procedere online. Nello specifico, registrando l’acquisto sulla piattaforma Samsung Members.

Suddetti incentivi, insieme alle nuove funzionalità e prestazioni della gamma smartphone S25, potrebbero convincere gli utenti ad investire nei nuovi dispositivi Samsung. Scelta importante considerando i rincari proposti dall’azienda sudcoreana. Con la loro combinazione di design raffinato, innovazioni tecnologiche e promozioni accattivanti, i Galaxy S25 promettono di essere protagonisti del mercato nel 2025. Non resta che attendere e scoprire come i dispositivi si inseriranno nel mercato mondiale.