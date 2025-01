E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Apple iPad di ultima generazione, infatti su Amazon vi aspetta una delle migliori promozioni di sempre, con un prezzo di vendita estremamente più basso del normale, e pronto a far sognare anche il più restio all’acquisto.

La variante di cui vi parliamo nell’articolo presenta 64GB di memoria interna, prestate attenzione al taglio che sceglierete, poiché a tutti gli effetti non potrà essere modificato in fase di utilizzo, essendo completamente assente alcuno slot per l’espansione di memoria. Oltre a ciò, la connessione alla rete potrà avvenire in via esclusiva tramite il WiFi, non è presente la compatibilità con eSIM o SIM fisiche di alcun tipo. Stiamo comunque parlando dell’Apple iPad base di decima generazione, con display da 10,9 pollici, Liquid Retina di buona qualità, con cornici leggermente più spesse e marcate dell’iPad Air.

Apple iPad: la promozione su Amazon con il prezzo basso

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare su Apple iPad è decisamente interessante, stiamo ovviamente parlando della versione più economica di tutta la line-up dell’azienda, di conseguenza già di suo parte da un listino che possiamo considerare relativamente basso, pari a 409 euro. A questo punto Amazon ha deciso di attivare lo sconto del 15%, automaticamente incluso in pagina, per poter scendere in finale fino a 349 euro, con consegna a domicilio completamente gratuita. Ecco il link per acquistarlo.

Sotto il cofano è possibile trovare il processore Apple A14 Bionic, esa-core con GPU 4-core, con un comparto fotografico, entro certi limiti ovviamente, di tutto rispetto, se considerate che nella parte posteriore si trova un sensore da 12 megapixel con grandangolo; stesso discorso per quanto riguarda la fotocamera secondaria, con inquadratura automatica e ultra-grandangolo.