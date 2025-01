Diesel rinnovabile al 100%, ora la sfida all'elettrico è seria

Potrebbe aprirsi improvvisamente una nuova frontiera nel mondo dei carburanti. Stando a quanto riportato infatti è nata una nuova collaborazione tra Firmin e Neste. Il primo è un distributore italiano proprio nel mondo dei carburanti, mentre il secondo è un produttore, probabilmente uno dei migliori in assoluto.

Neste ha voluto stringere questo nuovo accordo per portare in territorio italiano una novità: il Neste MY Renewable Diesel. Si tratta di un gasolio al 100% rinnovabile e di tipo HVO. Già da questo mese dovrebbe diventare disponibile, permettendo a tutti di poter ridurre le emissioni durante il trasporto.

Un’alternativa sostenibile al diesel fossile

Il Neste MY Renewable Diesel potrebbe stimolare tanta curiosità essendo una novità. Questo diesel viene prodotto utilizzando solo materie prime rinnovabili. Tra queste ci sono anche residui di oli e grassi di scarto. Con tale carburante si potrebbero ridurre le emissioni di CO₂ fino al 90% rispetto al gasolio tradizionale, mantenendo le stesse prestazioni senza la necessità di modificare i motori diesel esistenti.

Ascoltando le parole rilasciate da Per Emanuelson, responsabile commerciale EMEA di Neste Prodotti Rinnovabili, si tratta di una situazione molto proficua per il futuro:

Non solo elettrico: un’alternativa pratica e immediata

Mentre l’elettrico guadagna terreno, Firmin sottolinea come il diesel rinnovabile possa rappresentare un’opzione più accessibile e immediata per molte aziende italiane. Nicola e Manuel Minzocchi, amministratori dell’azienda, spiegano:

“L’introduzione di Neste MY Renewable Diesel è un passo avanti concreto verso un trasporto su strada più ecologico, offrendo ai clienti una transizione immediata senza complicazioni tecniche”.

Perché scegliere il diesel rinnovabile può essere un’ottima soluzione

Riduzione del 90% delle emissioni di CO₂ sul ciclo di vita del carburante;

di CO₂ sul ciclo di vita del carburante; Compatibilità totale con i motori diesel esistenti;

con i motori diesel esistenti; Prodotto da oli esausti e grassi di scarto , senza utilizzo di materie prime fossili;

, senza utilizzo di materie prime fossili; Prestazioni inalterate rispetto al diesel tradizionale.

Con l’arrivo di Neste MY Renewable Diesel, il settore italiano dei trasporti potrà contare su un’opzione sostenibile e immediatamente utilizzabile, dimostrando che la decarbonizzazione non passa solo attraverso l’elettrico.