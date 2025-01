Volvo accelera: vendite record e balzo nell’elettrificazione

Nel 2024 Volvo ha raggiunto un traguardo storico con 763.389 veicoli consegnati a livello globale. Il 46% di queste vendite è composto da modelli elettrificati, tra cui veicoli full electric e con tecnologie ibride plug-in. Un risultato più che positivo che dimostra il successo della strategia di Volvo verso la sostenibilità nella mobilità. Le vendite di veicoli 100% elettrici sono infatti cresciute del 54%. Nel complesso esse hanno raggiunto ben 175.194 unità. Gli ibridi plug-in hanno registrato invece un incremento del 16%, superando di poco le full electric ed arrivando a 177.593 auto. L’Europa, in tale frangente, si è confermata il mercato più ricettivo, con il 65% delle vendite totali composto da modelli solo elettrificati.

Negli Stati Uniti, invece, il panorama è stato misto. Le vendite di ibridi plug-in sono aumentate di quasi il 70%. I veicoli completamente elettrici Volvo tuttavia hanno subito un calo del 59%, scendendo a 5.608 unità, in controtendenza rispetto al panorama dato dall’Europa. Perché tale declino? Il motivo è stato attribuito ai ritardi nel lancio della nuova Volvo EX30, un modello compatto elettrico. Ora disponibile sul mercato americano, la Volvo EX30 è proposta a 45.000 dollari, un prezzo anche superiore a quanto inizialmente previsto, cosa che evidentemente non è piaciuta agli acquirenti.

Il ruolo della Volvo XC60 e l’attesa per la EX60

Tra i modelli più venduti, la Volvo XC60 si è confermata un pilastro delle vendite globali. La sua popolarità non accenna a diminuire, ma Volvo guarda già al futuro con il lancio della EX60, la sua alternativa completamente elettrica. Prevista per il prossimo anno, la EX60 sarà costruita sulla piattaforma SPA3 di nuova generazione. Questa tecnologia offrirà chip avanzati Nvidia e batterie più performanti. Si tratta di una mossa chiave per Volvo, che prevede di introdurre cinque nuovi veicoli elettrici entro il 2030. Nonostante le sfide negli Stati Uniti, Volvo rimane ottimista. La crescita globale delle vendite elettrificate rafforza la sua posizione come leader nella mobilità sostenibile. L’azienda punta a tornare sul piano originale per diventare completamente elettrica entro la fine del decennio. L’elettrificazione non è più una scelta, ma una necessità. Volvo lo sa bene e, anno dopo anno, conferma la sua ambizione di guidare questa trasformazione.