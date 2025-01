Il robot aspirapolvere è l’aiutante che tutti vogliamo all’interno della propria abitazione, un prodotto che può indiscutibilmente facilitare di molto le operazioni di pulizia, ed oggi disponibile anche a prezzi decisamente più bassi di quanto avremmo mai sperato. E’ questo il caso del Lefant LS1, un robot aspirapolvere in promozione su Amazon con sconto del 60% rispetto al listino originario.

Il modello in questione può raggiungere una potenza di aspirazione di 3200 Pa, con una autonomia generale che si aggira attorno ai 150 minuti di utilizzo continuativo, in questo modo l’utente può tranquillamente pulire ogni ambiente, fino al massimo a circa 100 metri quadrati (poi ritorna alla base, si ricarica e riprende in un secondo momento). Il sistema di controllo si affida prima di tutto ai tre pulsanti fisici posti sulla parte superiore, per poi spaziare verso l’applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che con Android.

Robot aspirapolvere in offerta su Amazon: è il Lefant LS1

Il Lefant LS1 può a tutti gli effetti essere considerato come il robot aspirapolvere di “ingresso” nel settore, un prodotto che risulta essere completo, ma allo stesso tempo relativamente economico, soprattutto in questi giorni. Dovete sapere che nell’ultimo mese aveva raggiunto una spesa di 354 euro, ma che Amazon ha deciso indiscutibilmente di andare nuovamente oltre, con uno sconto effettivo del 60%, fino a scendere a soli 139,99 euro. Trovate l’offerta a questo link.

Le sue dimensioni sono complessivamente in linea con le aspettative, il prodotto raggiunge un diametro di circa 32 centimetri, con un’altezza di 9,5 centimetri, per poterlo tranquillamente utilizzare in ogni ambiente, oltre a facilitare la pulizia di aree non troppo alte, ad esempio anche al di sotto di tavolini e similari. I livelli di potenza di pulizia selezionabili sono complessivamente tre, a volte regolati in automatico in base all’area da pulire.