Da tantissimi anni ormai un pericolo a cui tutti gli utenti devono prestare costantemente attenzione durante la loro navigazione in Internet è rappresentato dai tentativi di truffe online che i truffatori cercano di perpetrare costantemente ai danni degli utenti meno esperti che magari non si accorgono prontamente di essere davanti a un pericolo imminente.

Negli ultimi tempi la nuova frontiera per quanto riguarda i truffatori è rappresentata dal social di messaggistica istantanea più utilizzato in tutto il mondo, stiamo parlando di WhatsApp, il social in questione infatti è diventato uno strumento molto utile ai truffatori che lo sfruttano per contattare un numero di potenziali vittime molto più elevato rispetto al passato e rispetto a quanto consentono di fare metodi tradizionali come gli SMS e l’e-mail.

L’obiettivo invece è rimasto invariato, i truffatori infatti sfruttano questa tipologia di attacco per ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime da poter utilizzare contro queste ultime, il bottino preferito rimangono le credenziali di accesso bancarie ma anche i dati anagrafici da poter sfruttare in attacchi come il furto d’identità.

La nuova truffa in Italia

Questa tipologia di truffa ha esordito anche in Italia e molti utenti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi, nello specifico si parla di messaggi che si mostrano come banali richieste di tempo per parlare alle quali in caso di risposta faranno seguito altri messaggi pensati per indurre la vittima a consegnare i propri dati, questi messaggi arrivano da numeri con prefissi poco comuni e con i quali non condividiamo nessun tipo di gruppo, anche il paese di provenienza spesso è decisamente inaspettato.

In caso doveste riscontrare la presenza di tutti questi elementi, il suggerimento che vi diamo è quello di bloccare immediatamente l’utente e ovviamente di non rispondere a nessun messaggio onde evitare di cascare dietro la trappola che sta cercando di colpirvi.