Apple Intelligence ha un problema: propone fake news, ecco come risolvere

Apple Intelligence è finita al centro delle polemiche per la diffusione di informazioni errate attraverso i suoi riassunti delle notifiche. Secondo la BBC News, il sistema di intelligenza artificiale di Apple ha commesso errori gravi, come riportare falsamente che un uomo si fosse tolto la vita, annunciare la vittoria di un atleta in una competizione mai avvenuta e dichiarare pubblicamente l’orientamento sessuale di un altro sportivo, senza alcuna conferma.

Le criticità segnalate dalla BBC: Apple Intelligence non va

Questi errori hanno messo in evidenza un problema significativo nell’implementazione di Apple Intelligence. La funzione di sintesi delle notifiche, pensata per riassumere in modo rapido messaggi, e-mail e aggiornamenti di notizie, sta generando confusione e informazioni fuorvianti.

Apple ha già promesso un aggiornamento software per “chiarire ulteriormente quando il testo visualizzato è un riassunto”. Tuttavia, il cambiamento previsto sembra limitarsi a una modifica estetica dell’interfaccia, mentre il problema principale resta irrisolto: la generazione di sintesi inesatte.

Un approccio più sicuro: disattivare le sintesi per le notizie

Un’opzione molto più efficace, almeno nel breve termine, sarebbe disabilitare di default le sintesi automatiche per le app di notizie. L’utente potrebbe comunque decidere di riattivare la funzione, ma dovrebbe essere una scelta consapevole tramite un’opzione esplicita nelle impostazioni. Tutto ciò sarebbe più sicuro per una serie di motivi:

I titoli sono già riassunti: gli editori di notizie curano attentamente i titoli per sintetizzare l’essenza dell’articolo. Generare un ulteriore “riassunto del riassunto” rischia solo di distorcere il significato originale.

Lettura rapida e disinformazione: molti utenti si limitano a leggere i titoli senza aprire l'articolo completo, aumentando il rischio di prendere per buone informazioni errate generate da un riassunto automatico.

Come Apple potrebbe gestire meglio il problema

L’approccio suggerito potrebbe risolvere temporaneamente il problema, permettendo ad Apple di affinare i propri modelli di intelligenza artificiale senza compromettere la qualità dell’informazione. In futuro, quando l’AI di Apple sarà più precisa, la sintesi automatica per le notizie potrebbe essere riattivata in modo più controllato.