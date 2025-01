Il colosso americano Apple ha presentato relativamente da poco i suoi nuovi smartphone di punta della gamma iPhone 16, ma sono già emerse in rete numerose indiscrezioni sulla prossima serie iPhone 17. Tuttavia, sembra che questo non basti. In questi ultimi giorni sono infatti emerse in rete alcune indiscrezioni riguardanti addirittura la serie futura del colosso americano, ovvero i prossimi iPhone 18. Secondo quanto è emerso, in particolare, sembra che Samsung sia al lavoro sulla realizzazione di un sensore fotografico proprio per questa serie.

iPhone 18, il colosso Samsung starebbe lavorando ad un nuovo sensore

A quanto pare i due rivali Samsung e Apple collaboreranno in futuro per la realizzazione della prossima serie di smartphone di punta. Come già accennato in apertura, infatti, in rete sono già circolate le primissime indiscrezioni riguardanti la prossima serie iPhone 18, nonostante l’azienda debba ancora annunciare sul mercato i nuovi iPhone 17.

Secondo quanto è emerso, sembra che il colosso sudcoreano Samsung si occuperà della realizzazione di un nuovo sensore fotografico per questa serie di top di gamma. Nello specifico, l’azienda in questione dovrebbe lavorare alla realizzazione dell’inedito sensore fotografico. Successivamente, quest’ultimo dovrebbe essere assemblato dall’azienda Foxconn.

Si tratterebbe comunque di un sensore fotografico all’avanguardia, dotato di una nuova tecnologia nota con il nome di PD-TR-Logic. Potrebbe sembrare una notizia un po’ insolta, dato che fino ad ora il collaboratore di Apple nel settore fotografico per smartphone è stato Sony. Tuttavia, da qualche tempo erano circolate effettivamente alcune voci riguardanti questa possibile collaborazione tra Apple e Samsung. A rivelare queste prime indiscrezioni erano stato infatti qualche tempo fa un noto analista del settore mobile di casa Apple, ovvero l’analista noto con il nome di Ming-Chi Kuo.

Insomma, c’è sicuramente ancora molto tempo prima del debutto ufficiale della prossima serie iPhone 18. Attenderemo dunque nuovi sviluppi in merito. Ricordiamo infatti che, prima di questa serie, sarà annunciata sul mercato la serie di iPhone 17.