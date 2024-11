iPhone 17 stravolgerà il design: la fotocamera verrà posizionata qui

La serie iPhone 17 potrebbe segnare un cambiamento significativo nel design degli smartphone Apple. Secondo un recente leak, l’azienda starebbe lavorando a un modulo fotografico posizionato al centro della scocca posteriore, abbandonando l’iconico layout nell’angolo. Questo cambiamento, svelato da alcuni render pubblicati dal canale YouTube AppleTrack, si accompagna a una serie di altre novità interessanti.

Un design rivoluzionario per iPhone 17 Air/Slim

Al centro di questa rivoluzione estetica troviamo iPhone 17 Air, modello che inizialmente si pensava avrebbe avuto una sola fotocamera. I nuovi render, però, mostrano un doppio obiettivo disposto orizzontalmente al centro del dispositivo, rompendo con la tradizionale disposizione verticale. Questo approccio richiama alcuni design classici di Apple, ma fa anche pensare a somiglianze con il Nothing Phone (2a), un dettaglio che potrebbe non piacere a tutti.

L’iPhone 17 Air, noto anche come “Slim,” avrebbe dovuto puntare tutto su leggerezza e spessore ridotto, grazie a una batteria totalmente riprogettata. Tuttavia, Apple sembra aver incontrato difficoltà tecniche che l’hanno costretta a rivedere questi piani. Di conseguenza, non ci saranno riduzioni drastiche nello spessore, ma il modello promette comunque un look fresco e minimalista.

Anche i modelli Pro della serie iPhone 17 porteranno novità importanti secondo quanto emerso in queste ore. Si parla di un obiettivo tele periscopico da 48 MP per il modello Pro Max, pensato per competere con i migliori dispositivi Android nelle foto con zoom. Questa aggiunta rafforzerebbe la posizione di Apple nel mercato della fotografia mobile.

iPhone 17 dunque, con il suo design in parte nostalgico e in parte innovativo, sembra destinato a diventare un prodotto cruciale per Apple. La fotocamera centrale potrebbe dividere gli utenti, ma le funzionalità avanzate, soprattutto nei modelli Pro, suggeriscono che l’azienda non ha intenzione di perdere terreno rispetto ai rivali. Sarà interessante vedere come il pubblico accoglierà questa nuova direzione, ma è importante constatare che manca ancora molto tempo.