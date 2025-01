Iliad: le 3 offerte leader del 2025 arrivano fino a 250 GB in 5G con un regalo

Il mondo Iliad è vario per le offerte che propone ma in questo momento c’è una sicurezza: difficilmente qualche altro gestore potrebbe competere con le sue proposte. La dimostrazione è direttamente sul suo sito ufficiale, dove tutte e tre le offerte mobili sono disponibili, tra cui due con l’opzione per risparmiare sulla fibra ottica.

Iliad: le tre offerte migliori di sempre arrivano fino a 250 GB in 5G

Iliad continua a proporre tariffe mobili chiare e senza vincoli, con prezzi trasparenti e promozioni interessanti per chi cerca tanti giga e servizi completi. Tra le offerte attualmente disponibili ci sono Flash 210, Giga 120 e Giga 250, tutte con minuti e SMS illimitati.

Flash 210: 210 GB in 5G fino al 31 dicembre

L’offerta più recente è Flash 210, disponibile solo fino al 31 dicembre. Include:

210 GB in 5G ;

; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; SMS illimitati ;

; Prezzo di 9,99 € al mese per sempre.

Non solo i nuovi utenti ma anche i già clienti possono scegliere questa promo ma ad una condizione: avere una promo Iliad che non costi più di 9,99 € al mese.

Giga 120 e Giga 250: offerte permanenti

Oltre alla Flash 210, Iliad offre due piani disponibili senza scadenze temporali:

Giga 120 : 120 GB in 4G a 7,99 € al mese con minuti e SMS illimitati;

: 120 GB in a con minuti e SMS illimitati; Giga 250: 250 GB in 5G a 11,99 € al mese, sempre con minuti e SMS illimitati.

Tutte le offerte garantiscono prezzo bloccato, senza sorprese o aumenti futuri.

Sconto sulla fibra per chi sceglie Iliad Mobile

Chi sceglie un’offerta mobile a partire da 9,99 € al mese (quindi la Flash 210 o la Giga 250) può ottenere un vantaggio esclusivo sulla fibra ottica di Iliad per la connessione di casa. Il prezzo è in questo caso di 19,99 € al mese invece di 24,99 €, mantenendo lo stesso standard di qualità e velocità.

Le offerte Iliad continuano a distinguersi per trasparenza, assenza di vincoli e una proposta chiara per chi cerca tariffe complete, sia per lo smartphone che per la connessione di casa.