Il parabrezza del futuro: l’Holographic Windshield Display Hyundai

Troppi schermi in auto distraggono dalla guida? La risposta arriva dalla tecnologia. Hyundai Mobis ha presentato il suo Holographic Windshield Display (HWD) al CES di Las Vegas, una soluzione che punta a trasformare il parabrezza in un avanzato Head-Up Display. Il sistema proietta informazioni direttamente sul vetro, eliminando la necessità di cruscotti digitali.

Grazie a una pellicola trasparente, il parabrezza rimane visibile fino al 90%. Questo garantisce una visuale chiara della strada mentre vengono mostrate informazioni utili. Velocità, navigazione e meteo si integrano nella guida senza distrazioni. Un’auto dotata di questa tecnologia potrebbe ridurre notevolmente i pericoli causati dall’uso di schermi tradizionali. La tecnologia va oltre la semplice proiezione. La funzione “more vision” mostra le immagini delle telecamere esterne. Gli angoli ciechi non saranno più un problema. Inoltre, il sistema può segnalare pericoli imminenti come buche, aiutando il conducente a reagire in tempo.

Un futuro con meno schermi grazie al parabrezza Hyundai?

Auto senza schermi? Non è un sogno, ma forse davvero il nostro futuro. Hyundai Mobis prevede infatti la produzione di massa del suo HWD entro il 2027. L’obiettivo è rendere la guida, oltre che altamente tecnologica, più sicura e intuitiva per chiunque sia al volante o faccia da passeggero. Anche altri marchi si muovono nella stessa direzione con sistemi simili. BMW ha presentato il suo Panoramic iDrive, che sarà disponibile già da quest’anno. Il parabrezza olografico coreano, tuttavia, rappresenta un passo avanti con la sua tecnologia. Non solo elimina la distrazione degli schermi, ma esso migliora l’esperienza a tutto tondo.

Ma già hanno testato il parabrezza Hyundai? Una KIA EV9, equipaggiata con questa tecnologia, è stata utilizzata per la dimostrazione al CES. L’HWD ha mostrato a tutti non essere solo un’innovazione estetica: è anche una soluzione pratica che combina sicurezza e comodità. Può anche offrire contenuti d’intrattenimento, ma solo a vettura ferma. La domanda ora è se vedremo o meno presto auto con parabrezza olografici sulle nostre strade. Se Hyundai Mobis riuscirà a mantenere le promesse, il futuro sarà senza dubbio più tecnologico, sicuro e vicino.