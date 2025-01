Il primo gennaio, un Tesla Cybertruck è esploso davanti al Trump Hotel di Las Vegas. Subito si è parlato di un incidente tecnico, ma la verità era più complessa. L’esplosione è stata causata da taniche di benzina e fuochi d’artificio presenti nel cassone del veicolo. Le forze dell’ordine hanno identificato il responsabile: Matthew Livelsberger, un soldato dell’esercito americano. Livelsberger, senza precedenti penali, pare soffrisse di disturbo da stress post-traumatico. Gli inquirenti hanno trovato prove video che mostrano il sospettato versare carburante sul veicolo prima dell’esplosione. Nonostante l’evento abbia causato solo feriti lievi, l’eco mediatico è stato enorme. Un dettaglio ha sorpreso molti: il coinvolgimento di un’intelligenza artificiale. ChatGPT è stato usato per raccogliere informazioni su esplosivi e materiali per l’attacco. Un fatto che ha subito acceso ancora una volta il dibattito sull’uso etico dell’AI.

Il ruolo di ChatGPT nell’esplosione del Cybertruck

Le autorità hanno scoperto che Livelsberger aveva fatto domande a ChatGPT su come costruire esplosivi, quindi non inerenti al Cybertruck. Le risposte includevano informazioni pubblicamente disponibili, con avvisi contro attività illecite. Nonostante ciò, l’accaduto pone comunque interrogativi inquietanti. ChatGPT è stato creato per ridurre al minimo contenuti dannosi, ma può comunque fornire risposte sensibili. Questo episodio, secondo gli investigatori, è uno dei primi casi in cui un’intelligenza artificiale viene sfruttata per preparare un atto criminale.

OpenAI, l’azienda dietro ChatGPT, ha espresso rammarico per quanto è successo. Ha ribadito l’impegno per un uso responsabile dell’AI e dichiarato di collaborare con le autorità. Ma bastano queste misure? L’FBI ha confermato che l’episodio non è collegato ad altri attentati, come quello di New Orleans. Tuttavia, le implicazioni restano profonde e le domande su ChatGPT, e sistemi simili, tante. Può un’intelligenza artificiale diventare un’arma nelle mani sbagliate? Ciò è quel che preoccupa. Questo evento solleva altre domande sul futuro dell’AI. Il caso Livelsberger dimostra che, sebbene l’AI abbia enormi potenzialità, la sorveglianza e l’etica sono cruciali. Siamo pronti a gestire queste nuove sfide? Siamo pronti ad usare con consapevolezza l’IA? L’esplosione del Cybertruck è un monito per tutti noi.