Al giorno d’oggi è facile pensare di acquistare uno smartphone di ottima qualità ad un prezzo estremamente basso e convincente, in quanto in questo periodo gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su Oppo A40, un dispositivo di assoluta qualità, con una spesa da sostenere che non va oltre i 139 euro.

Lanciato ufficialmente nel terzo trimestre del 2024, il device presenta dimensioni di 166,71 x 76,02 x 7,68 millimetri di spessore, con un peso di 186 grammi, grazie alla presenza di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 720 x 1604 pixel, un IPS LCD che gode di una densità di pixel di 264 ppi ed un refresh rate che può raggiungere i 90 hz. La batteria è un componente da 5100mAh, più che sufficiente, anzi di livello nettamente superiore a ciò che in genere il mercato è in grado di offrire, innalzando direttamente su un nuovo piano.

Aprite subito il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, potrete ricevere codici sconto e prodotti gratis in regalo.

Amazon: il prezzo di Oppo A40 è decisamente scontato

Oppo A40 è indiscutibilmente uno smartphone che appartiene alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, tanto da costare di listino solamente 179 euro, per questo motivo non vi dovete assolutamente stupire della promozione che Amazon ha deciso di attivare, per arrivare a spendere solamente 139,99 euro per il suo acquisto. Ordinatelo al seguente link.

Lo smartphone non disdegna assolutamente un comparto fotografico di ottimo livello, il modulo posteriore include due sensori: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 2 megapixel, perfetto per riuscire a scattare immagini con una angolazione differente. Nella parte anteriore, è invece presente un sensore da 5 megapixel, in questo caso non di altissima qualità, ma più che sufficiente per riuscire a garantire una resa complessivamente discreta. La connettività è infine rappresentata da WiFi 6, bluetooth 5.3, con GPS e chip NFC integrato.