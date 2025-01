Sfruttando il palcoscenico del CES di Las Vegas 2024 Nvidia ha presentato al mondo le sue nuove RTX 50 e con esse anche la sua nuova versione del Deep Learning Super Sampling conosciuta anche come DLSS nella sua versione 4.0.

Una super novità

la peculiarità di questa nuova versione risiede nel fatto che tra le funzionalità avanzate di rendering neurale spicca la multi frame generation, quest’ultima è disponibile solo sui modelli RTX 50 e permette di generare tre immagini grazie all’intelligenza artificiale per ogni fotogramma renderizzato in modo tradizionale, ciò permette di ottenere un incremento della fluidità pari a otto volte quella standard, ciò permette al modello top di gamma di supportare il gaming Ray Traced a 4K e 240 FPS.

Secondo l’azienda, questo è il più grande aggiornamento ai propri modelli di intelligenza artificiale dal lancio della sua seconda versione nel 2022, effettivamente al proprio interno sono inclusi degli update anche per quanto riguarda tecnologie come Ray Reconatruction, Super Resolution e il Deep Learning Anti Aliasing, tutti questi modelli, infatti, adesso si basano su Transformer, la medesima tecnologia che supporta strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini.

L’azienda ha dichiarato che i nuovi modelli migliorano la stabilità temporale, riducono l’effetto ghosting e aumentano i dettagli degli oggetti in movimento in tutti gli scenari, il nuovo modello di generazione dei fotogrammi risulta il 40% più veloce e utilizza il 30% in meno di RAM video rispetto ai modelli precedenti.

Nello specifico, a sfruttare il massimo di questa tecnologia, saranno solo le schede di ultima generazione, le quali godono dei tensor core più aggiornati e potenti, nonostante ciò però i modelli della generazione precedente godranno di tutte le tecnologie aggiuntive che abbiamo appena citato che contribuiranno comunque a migliorare la resa delle immagini alleggerendo il carico sui professori grafici, ciò in ogni caso dovrebbe tramutarsi in un miglioramento della fluidità e della qualità dei titoli giocati.