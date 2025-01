CoopVoce lancia un’offerta imperdibile per chi desidera una soluzione conveniente e trasparente per la telefonia mobile. Fino all’8 gennaio, chi sceglie di passare a CoopVoce con l’offerta EVO 200 potrà usufruire di un piano che include 200 giga di traffico dati in 4G alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, al prezzo fisso di 7,90 euro al mese. La promozione prevede attivazione e primo mese gratuiti, sia per chi sceglie di ricevere la SIM comodamente a casa, sia per chi preferisce ritirarla presso uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio nazionale.

L’imperdibile offerta EVO 200 di CoopVoce

L’offerta EVO 200, come da tradizione CoopVoce, non prevede vincoli o costi nascosti, garantendo massima trasparenza e flessibilità. Gli utenti possono utilizzare l’hotspot senza limiti, usufruire dei servizi LoSai di Coop e accedere a un’assistenza dedicata sia tramite app che tramite chat con specialisti.

Anche i clienti già attivi con CoopVoce possono approfittare dell’offerta, effettuando il passaggio al piano EVO 200 con un costo di attivazione una tantum pari a 9,90 euro. Il canone mensile di 7,90 euro sarà poi scalato direttamente dal credito residuo.

La procedura per l’attivazione è semplice e intuitiva. Chi sceglie di ricevere la SIM a casa può completare il processo online tramite video riconoscimento o utilizzando le credenziali SPID. In alternativa, è possibile richiedere la SIM online con consegna presso un punto vendita Coop e attivarla direttamente in negozio.

CoopVoce si distingue per la sua politica di tariffe chiare e invariabili nel tempo, un valore aggiunto in un mercato spesso caratterizzato da rincari improvvisi. Con EVO 200, l’operatore virtuale conferma il suo impegno verso una comunicazione senza sorprese, puntando sulla fiducia dei clienti.

Questa promozione rappresenta un’opportunità interessante sia per chi è alla ricerca di un nuovo operatore, sia per chi desidera un piano affidabile e senza costi extra. Chiunque sia interessato ha tempo fino all’8 gennaio per approfittare di EVO 200 e iniziare il nuovo anno con una soluzione mobile all’insegna del risparmio e della trasparenza. CoopVoce dimostra ancora una volta che un servizio di qualità non deve necessariamente avere un costo elevato.