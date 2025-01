Nelle ultime ore si parla sempre di più delle novità che le diverse aziende e case costruttrici hanno presentato nel corso del CES 2025 di La Vegas. Tra i tantissimi protagonisti del settore delle quattro ruote non possiamo non parlare della casa automobilistica BMW. Non a caso, infatti, il costruttore di Monaco di Baviera ha colto l’occasione per per mostrare una delle sue più recenti realizzazioni.

Stiamo parlando del BMW Panoramic iDrive che, secondo quanto diffuso, sarà presente sulle vetture dei prossimi anni basate sull’ormai ben nota piattaforma Neue Klasse. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

BMW: al CES 2025 con il Panoramic iDrive

La casa automobilistica tedesca è ben conosciuta poiché in grado di attirare l’attenzione con il lancio di nuovo veicoli con specifiche tecniche importanti. Oltre a ciò, non manca il lavoro effettuato per realizzare nuove tecnologie da implementare sui modelli dei prossimi anni. Un esempio è proprio il BMW Panoramic iDrive che vedremo sulle prossime vetture che hanno alla base la piattaforma Neue Klasse.

Secondo quanto diffuso dal costruttore stesso, non si tratta di una semplice tecnologia ma di una soluzione progettata e sviluppata appositamente per offrire all’utente un’esperienza di guida completamente ottimizzata.

Nello specifico, alla base delle funzionalità avanzate ci sarà il nuovo BMW Operating System X. Naturalmente stiamo parlando di un grande passo avanti effettuato dal marchio tedesco, che porterà all’ottimizzazione dei veicoli dei prossimi anni. Motivo per cui anche Frank Weber, responsabile dello Sviluppo di BMW, ha sottolineato che si tratta di una soluzione in cui tecnologia avanzata incontra una modalità d’uso altamente intuitiva: un quarto di secolo di lavoro pionieristico e di leadership tecnologica nei concept operativi è confluito nel nuovo BMW Panoramic iDrive.

Secondo quanto affermato, dunque, sappiamo che a partire dal primo modello di serie Neue Klasse, previsto per la fine di quest’anno, il nuovo Panoramic iDrive diventerà parte integrante di tutti i futuri modelli del marchio.