In questi ultimi anni si stanno avendo dei miglioramenti nel ramo della telefonia mobile che stanno andando molto lentamente. Questo perché si stanno migliorando delle funzioni che per le quali gli utenti richiedono una buona affidabilità. Anche se non tutte le caratteristiche degli smartphone si stanno modificando, come ad esempio le batterie di questi ultimi. Infatti queste batterie rimangono di capacità inferiore e non sempre riescono a mantenere il telefono carico tutta la giornata.

In questo campo alcuni dei due marchi più famosi, Samsung e Apple, stanno lavorando per portare delle tecnologie avanzate. Infatti probabilmente sta nascendo quella voglia di realizzare un dispositivo performante che abbia una durata maggiore. Questo perché con le nuove tecnologie, i dispositivi assorbono spesso di più rispetto ai modelli precedenti proprio per le loro proprietà. Quindi per fare in modo che questi dispositivi durino molto, c’è bisogno di una batteria con maggiore autonomia.

Batterie, nuove tecnologie da sperimentare

Il problema della durata delle batterie sta proprio nella loro realizzazione; per questo Samsung sta cercando di modificare la struttura con cui è composta. Infatti ci sarebbe uno studio sull’ utilizzo di materiali avanzati per anodi e catodi della batteria. Una soluzione al problema potrebbe essere l’ introduzione di altro silicio poiché possiede una capacità di immagazzinamento maggiore. Un altro problema da affrontare è la modifica della struttura interna del dispositivo dato che il silicio fa si che la batteria si espanda durante la fase di carica e scarica. Samsung però lo avrebbe risolto con delle soluzioni innovative che renderanno ancora più performante il suo dispositivo. Anche Apple sta cercando delle soluzioni innovative per le batterie e ha deciso di non presentarne di nuove entro il 2026.

Quindi sempre che anche altre aziende stiano lavorando per offrire delle prestazioni migliori anche dal punto della durata della batteria. Vedremo quale tecnologia verrà utilizzata per superare i tanti problemi incontrati.