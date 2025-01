Ormai ci troviamo in un’era dove le fonti rinnovabili giocano un ruolo davvero fondamentale per l’interesse del nostro pianeta e non solo. Parliamo anche di costanti aggiornamenti che sono effettuati a queste innovazioni.

Quest’ultime risultano avere molta importanza, le quali hanno scaturito un’annata fantastica.

Fonti rinnovabili, un anno perfetto?

C’era molta probabilità su come l’anno appena passato si svelasse come il migliore nell’impiego di queste tipo di fonti. I dati tutti confermati da Eurelectric ci vanno a chiarire come l’energia green sia arrivata in vetta e da come l’Europa da oggi potrebbe diventare un sistema elettrico ultra-pulito.

I dati raccolti nell’Unione Europea si vanno a fornire del quasi 50% di fonti rinnovabili. Si contano 1.300 terawattora generati, grazie all’impiego dei nuovi impianti realizzati in tutto il continente. Mentre dall’altra parte abbiamo le fonti fossili che hanno registrato un calo progressivo fino all’arrivo di una quota che si aggira al 28%.

Subito dopo queste percentuali guidate dalle fonti rinnovabili abbiamo il nucleare che va a prendersi il 24% del totale, con a suo vantaggio 656,45 TWh generati. Per quanto riguarda la sua stabilità continua dal 2022, dopo il relativo incremento subito l’anno precedente per le chiusure dei francesi.

Per quanto riguarda i prezzi invece, quello che si trova al medio per l’ingrosso sul mercato del giorno è diminuito del 16% rispetto il 2023. Un ulteriore record lo si registra nei prezzi negativi, i quali si sono verificati 1.480 volte in tutta l’Unione Europea.

Questa nuova disposizione adottata tramite le fonti rinnovabili ha permesso che le emissioni di CO2 diminuissero di molto, circa del 13% rispetto il 2023 e del 59% rispetto il 1990. In questa parte ha avuto un ruolo davvero importante una domanda di energia stazionaria, dal livello di crisi. Tutti i dati raccolti in questa ricerca e varie statistiche sono stati raccolti da Eurelectric ovvero la federazione dell’industria elettrica europea che va a riunire 3.500 aziende dello stesso settore.